Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü

12.06.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nı takip etmek için Meksika'da bulunan Güney Koreli bir muhabir, canlı yayın sırasında beklenmedik bir olay yaşadı. Yayın esnasında kadraja yaklaşan bir kadın, muhabiri öpünce ortaya ilginç görüntüler çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, turnuvayı yerinden takip eden medya mensupları da ilginç anlar yaşamaya devam ediyor. Meksika'dan canlı yayına bağlanan Güney Koreli bir muhabir, yayını sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı.

KADRAJA GİRİP ÖPTÜ

Canlı yayın devam ederken kadraja yaklaşan Meksikalı bir kadın, muhabire sürpriz yaptı. O anlarda neye uğradığını şaşıran muhabir, yayını sürdürmeye çalıştı. Kameralara yansıyan görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü.

DÜNYA KUPASI'NIN KONUŞULAN ANLARINDAN BİRİ OLDU

Dünya Kupası'nın ilk günlerinde yaşanan ilginç olaylardan biri olarak gösterilen görüntüler, futbol dışındaki renkli anlar arasında yerini aldı. Turnuvanın coşkulu atmosferi içinde yaşanan olay, karşılaşmalar kadar konuşulan görüntülerden biri oldu.

Dünya Kupası, Güney Kore, Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Derya Kardaş Derya Kardaş:
    bu tür şeyler hep gündeme gelişi yadırgıyorum ama yayında ne olacağı belli olmayan yerlerde pek şaşırmamak lazım 0 0 Yanıtla
  • Hilal Temtek Hilal Temtek:
    ilginç olaylar oluyo bu tür yayınlarda gerçi böyle şeyler olunca haber daha çok izleniyo gibi ama biraz da garip tabi yayın esnasında böyle beklenmedik durumlar çıkması kameraman da ne yapacağını şaşırmış heralde 0 0 Yanıtla
  • Duçem Acar Duçem Acar:
    vay canına böyle bi şey mi olur ya muhabir de ne yapacağını bilemiş herhalde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede
Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan CHP’deki butlan krizine ilişkin net mesaj Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'deki butlan krizine ilişkin net mesaj
CHP’de yeni ihraç dalgası Hedefte bu kez belediye başkanları var CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bu kez belediye başkanları var
Arda ve Kenan listede Dünya Kupası’na damga vuracaklar Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:24
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Fenerbahçe’ye çuvalla para verecek
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
08:02
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya’da yakalandı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:42:11. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.