Gülistan Doku İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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Gülistan Doku İçin Arama Başlatıldı

11.06.2026 19:23
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Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD'de tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Tunceli Merkez'e bağlı Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama yapılıyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD'de tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Tunceli Merkez'e bağlı Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurturma (JAK) ekipleri tarafından arama yapılıyor.

Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulunması için başlatılan çalışmalar Tunceli'nin farklı noktalarında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JAK ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapılıyor. Tunceli'nin farklı noktalarında devam eden arama çalışmalarına Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT) ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Merkez Komando Timleri, JÖAK ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan kadavra köpek unsuru katılıyor.

UMUT ALTAŞ'IN İŞARET ETTİĞİ BÖLGEDE ARAMA

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD'de tutuklanan Umut Altaş verdiği bir röportajda, "Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı" demişti.

Ekipler bugün itibariyle Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda arama yapıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, eski polis memuru Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülistan Doku İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökten A. Gökten A.:
    umarım bu aramaların içinde doğa zarar görmez ?? ama böyle trajedilerin yaşanması bile üzücü 0 0 Yanıtla
  • Cem Kurt Cem Kurt:
    vay be! böyle şeyler olur mu ya! teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin insanlar hala böyle işler yapıyo! dron kullansalar daha hızlı bulmazlar mı! çok üzücü gerçekten 0 0 Yanıtla
  • Eylem Taş Eylem Taş:
    umarım bulunur da ailesi biraz rahat eder ama bu işin arkasında başka çıkarlar da var gibi geliyo bana 0 0 Yanıtla
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