AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret - Son Dakika
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AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret

AYM\'den CHP\'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
11.06.2026 19:23
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Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte sık sık dile getirdiği eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine ilişkin, "kayıp 128 milyar dolar iddiasıyla ilgili kararını verdi. AYM, söz konusu iddianın "delilsiz" yani gerçek dışı olduğuna hükmetti. AYM, yerel mahkeme ve istinafla benzer karar verirken, CHP’ye verilen 40 bin liralık tazminat cezasını haklı buldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin geçmişte sıkça dile getirdiği "128 milyar dolar kayıp" iddialarıyla ilgili nihai kararını verdi.

AYM, "128 MİLYAR DOLAR" İDDİASINI KARARA BAĞLADI

Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine yönelik ortaya atılan bu iddiaların somut bir delile dayanmadığına ve gerçek dışı olduğuna hükmetti. AYM, alt mahkemelerin verdiği kararları hukuka uygun bularak CHP’nin ifade özgürlüğü ihlali gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP'YE TAZMİNAT CEZASI KESİNLEŞTİ

Kararla birlikte, yerel mahkemenin CHP’ye kestiği 40 bin liralık tazminat cezası da kesinleşmiş oldu. Daha önce yerel mahkeme ve istinaf tarafından "kişilik haklarına saldırı" olarak değerlendirilen bu ceza tutarı, Berat Albayrak’ın avukatları tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanmıştı.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI NEDİR?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurlarını ve faizleri düşük tutmak amacıyla 2019-2020 yıllarında arka kapı yöntemleriyle piyasaya yaklaşık 128 milyar dolar sattığı iddia edilmişti. etrafında gelişen siyasi ve ekonomik krizdir. CHP, bu satışların şeffaf olmayan yöntemlerle, Merkez Bankası protokolleri dışına çıkılarak yapıldığını ve rezervlerin eritilerek kamunun zarara uğratıldığını savunarak "128 milyar dolar nerede?" sorusunu ulusal bir kampanya haline getirmişti. İktidar kanadı ve ekonomi yönetimi ise paranın buharlaşmadığını; piyasa dinamikleri içinde cari açığın finansmanı, yabancı sermaye çıkışları, vatandaşın altın/döviz talebi ve özel sektörün dış borç ödemeleri için yasal yollarla kullanıldığını belirterek suçlamaları reddetmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi, Berat Albayrak, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika AYM AYM'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    yarın iktidar değişikliğinde yeniden bu iddiaları mahkemeye verilir ve haklı bulunursa ne olacak? 1 0 Yanıtla
  • Serdar Kolcu Serdar Kolcu:
    biz ne kadar uğraşsak da sistemin işleyişi değişmiyor 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Kurkcu Mehmet Kurkcu:
    bunlar hep söylemişler de hiçbir delil gösterememişler sonunda mahkeme de haklı bulmuş ama halk mağdur kalıyo bunun arasında geçim derdi önemli mi kalmış herkes ekonomide boğuluyo 1 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Lan avel merkez bankası kendi açıkladı 0 1
  • İnci Kalaycı İnci Kalaycı:
    işte böyle yapılır güvenlik ve hukuk devleti işte bu!! 1 0 Yanıtla
  • Fatma Ayvacı Fatma Ayvacı:
    ya bu paraları bulsalar da bi yardım etse millete vallahi enflasyon bize yiyip bitiriyo 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret - Son Dakika
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