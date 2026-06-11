AYM\'den CHP\'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin geçmişte sıkça dile getirdiği "128 milyar dolar kayıp" iddialarıyla ilgili nihai kararını verdi.

AYM, "128 MİLYAR DOLAR" İDDİASINI KARARA BAĞLADI

Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine yönelik ortaya atılan bu iddiaların somut bir delile dayanmadığına ve gerçek dışı olduğuna hükmetti. AYM, alt mahkemelerin verdiği kararları hukuka uygun bularak CHP’nin ifade özgürlüğü ihlali gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP'YE TAZMİNAT CEZASI KESİNLEŞTİ

Kararla birlikte, yerel mahkemenin CHP’ye kestiği 40 bin liralık tazminat cezası da kesinleşmiş oldu. Daha önce yerel mahkeme ve istinaf tarafından "kişilik haklarına saldırı" olarak değerlendirilen bu ceza tutarı, Berat Albayrak’ın avukatları tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanmıştı.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI NEDİR?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurlarını ve faizleri düşük tutmak amacıyla 2019-2020 yıllarında arka kapı yöntemleriyle piyasaya yaklaşık 128 milyar dolar sattığı iddia edilmişti. etrafında gelişen siyasi ve ekonomik krizdir. CHP, bu satışların şeffaf olmayan yöntemlerle, Merkez Bankası protokolleri dışına çıkılarak yapıldığını ve rezervlerin eritilerek kamunun zarara uğratıldığını savunarak "128 milyar dolar nerede?" sorusunu ulusal bir kampanya haline getirmişti. İktidar kanadı ve ekonomi yönetimi ise paranın buharlaşmadığını; piyasa dinamikleri içinde cari açığın finansmanı, yabancı sermaye çıkışları, vatandaşın altın/döviz talebi ve özel sektörün dış borç ödemeleri için yasal yollarla kullanıldığını belirterek suçlamaları reddetmişti.