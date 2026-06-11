İBB'de Öğrenci Yurtlarına Zam Kararı - Son Dakika
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İBB'de Öğrenci Yurtlarına Zam Kararı

11.06.2026 17:01
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İBB Meclisi, öğrenci yurtlarındaki ücreti yüzde 35 artırarak 3 bin 840 lira olarak belirledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 lira olması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi.

Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'de Öğrenci Yurtlarına Zam Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülseren Tangi Gülseren Tangi:
    bir sene içinde iki defa zam yapılıyor böyle giderse yurtlar sadece zengin çocukların yeri olur artık fakir öğrenciler ne yapacak özel yurtlara gidecekse onlar daha pahalı olur 0 0 Yanıtla
  • Emel Toy Emel Toy:
    adalet yok ki zaten herkes parasını alıyor bitti devam et 0 0 Yanıtla
  • Samet Düşmez Samet Düşmez:
    ben bir öğrenci olarak bu haberi okuyunca çok endişeleniyorum çünkü zaten para sıkıntısı çekerek okuyan çok arkadaşım var ve bu kadar zam onları gerçekten zor duruma sokacak 0 0 Yanıtla
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