Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim - Son Dakika
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Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim

Morata\'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
11.06.2026 18:11
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İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Alvaro Morata, bu kararın normal olduğunu dile getirdi. 33 yaşındaki Morata, "Hocamız beni aradığında ona, 'Dünya Kupası'na gitmeyeceğimi biliyordum, aptal değilim' yanıtını verdim. Geçmiş yıllarda olsaydı bu karar karşısında yıkılabilirdim ancak şimdi her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini anlayabiliyorum. Bu turnuvanın kadrosunda olmayı asla hak etmedim'' dedi.

Sezonu İtalyan ekibi Como'da geçiren Galatasaray'ın eski golcüsü tecrübeli golcü Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemesi hakkında oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Kulüp düzeyinde zorlu bir dönemden geçtiğini kabul eden 33 yaşındaki forvet, kadroda yer almamasını son derece normal karşıladığını dile getirdi.

''KADRODA OLMAYI ASLA HAK ETMEDİM''

Geride bıraktığı sezonun kendisi adına kötü geçtiğini itiraf eden Morata, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaşarak, "Hocamız beni aradığında ona, 'Dünya Kupası'na gitmeyeceğimi biliyordum, aptal değilim' yanıtını verdim. Geçmiş yıllarda olsaydı bu karar karşısında yıkılabilirdim ancak şimdi her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini anlayabiliyorum. Bu turnuvanın kadrosunda olmayı asla hak etmedim." dedi. 

"SON ŞANSIMDI AMA BÖYLE''

Dünya Kupası'nda forma giymek için önünde son bir fırsat olduğunu bildiğini belirten deneyimli oyuncu, "Bu Dünya Kupası'nın benim için son şans olduğu aşikar. İspanya'nın turnuvayı kazanacağına da inancım tam. Ancak hayat her zaman kusursuz ilerlemiyor. Yaşım ilerledikçe edindiğim deneyim ve olgunluk, bu tür zor durumlarla çok daha iyi başa çıkmamı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki deneyimli santrfor, geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle çıktığı 30 resmi karşılaşmada yalnızca 1 kez fileleri havalandırabildi.

Alvaro Morata, Dünya Kupası, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşegül Yeşil Ayşegül Yeşil:
    vay be 30 maçta 1 gol ?? ne bekliyorsun ki dünya kupasına gitmeni ?? yaşlı da oluyor insanlar işte forma giyer ama futbolu kaybediyo artık ?? keşke daha genç yaşta forma almış olsa da başka bir hikaye olurdu 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Cün Yusuf Cün:
    adam doğru karar aldı kendini değerlendiriyo, İspanya için daha güçlü bir kadroya ihtiyaç var şu anda 0 0 Yanıtla
  • Ergül Söğüt Ergül Söğüt:
    ya işte böyle oluyor işte yaşlandıkça insan anlıyor ki futbolda da hayatta da her zaman başarı olmaz morata da doğru söylüyo hocası aradığında ne bekliyor ki adam 30 maçta 1 gol atıyor bu kadarsa kadro dışında kalmak normal ve haklı bir karar 0 0 Yanıtla
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