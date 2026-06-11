Morata\'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim

Sezonu İtalyan ekibi Como'da geçiren Galatasaray'ın eski golcüsü tecrübeli golcü Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemesi hakkında oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Kulüp düzeyinde zorlu bir dönemden geçtiğini kabul eden 33 yaşındaki forvet, kadroda yer almamasını son derece normal karşıladığını dile getirdi.

''KADRODA OLMAYI ASLA HAK ETMEDİM''

Geride bıraktığı sezonun kendisi adına kötü geçtiğini itiraf eden Morata, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaşarak, "Hocamız beni aradığında ona, 'Dünya Kupası'na gitmeyeceğimi biliyordum, aptal değilim' yanıtını verdim. Geçmiş yıllarda olsaydı bu karar karşısında yıkılabilirdim ancak şimdi her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini anlayabiliyorum. Bu turnuvanın kadrosunda olmayı asla hak etmedim." dedi.

"SON ŞANSIMDI AMA BÖYLE''

Dünya Kupası'nda forma giymek için önünde son bir fırsat olduğunu bildiğini belirten deneyimli oyuncu, "Bu Dünya Kupası'nın benim için son şans olduğu aşikar. İspanya'nın turnuvayı kazanacağına da inancım tam. Ancak hayat her zaman kusursuz ilerlemiyor. Yaşım ilerledikçe edindiğim deneyim ve olgunluk, bu tür zor durumlarla çok daha iyi başa çıkmamı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki deneyimli santrfor, geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle çıktığı 30 resmi karşılaşmada yalnızca 1 kez fileleri havalandırabildi.