Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama

Fenerbahçe\'den Aykut Kocaman için açıklama
11.06.2026 17:52
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Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığı şeklindeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde medyada geniş yer bulan teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları resmi bir açıklamayla kesin bir dille yalanladı.

AYKUT KOCAMAN İDDİALARI REDDEDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon yapılanması kapsamında ortaya atılan transfer ve teknik direktör haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan duyuruda, yönetim kurulunun henüz hiçbir isimle resmi bir bağ kurmadığı vurgulandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır."

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • İlknur Söğüt İlknur Söğüt:
    medya yine uydurmuş demek ki böyle haberler yapıp duruyolar fenerbahçe de defalarca açıklama yapıyo ama işe yaramıyo 0 0 Yanıtla
  • Nihal K Nihal K:
    masraf yapacağız diye dedirtiyorlar hep birini atıp başkasını getir yok parayı nereye koyacağız nereye bu bütçe artık kimse bi şey söylemeden yapılmıyo yazık gerçekten 0 0 Yanıtla
  • Timur Mzlm Timur Mzlm:
    ya bu medya ne ya valla her gün yeni biri çıkıyo bi kocaman bi başka biri kültür değişti artık herkes her şeye inanıyo sosyal medyada gördüğü haberi direkt gerçek sanıyo fenerbahçe de açıklama yapmış yine de bir kısım insanlar inandığına eminim 0 0 Yanıtla
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