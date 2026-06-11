Çekya Milli Takımı'nın otobüsü, Meksika'daki antrenman tesisinin girişinde sıkıştı. Yaşanan aksaklık nedeniyle bölgede trafik akışı olumsuz etkilendi.
Otobüsün sıkışmasının ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin yaklaşık bir saat boyunca durma noktasına geldiği belirtildi.
Yaşanan gecikmenin ardından Çekya Milli Takımı futbolcuları, antrenman tesisine ulaşabilmek için yolun kalan bölümünü yürüyerek geçti. Oyuncuların tesise yürüyerek gitmesi dikkat çeken görüntülere sahne oldu.
Son Dakika › Spor › Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı - Son Dakika
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