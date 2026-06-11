Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı - Son Dakika
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Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı

11.06.2026 17:43
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Çekya Milli Takımı'nın otobüsü Meksika'daki antrenman tesisinin girişinde sıkışınca trafik yaklaşık bir saat aksadı. Futbolcular ise antrenman sahasına ulaşmak için yolun kalan kısmını yürüyerek tamamladı.

Çekya Milli Takımı'nın otobüsü, Meksika'daki antrenman tesisinin girişinde sıkıştı. Yaşanan aksaklık nedeniyle bölgede trafik akışı olumsuz etkilendi.

TRAFİK BİR SAAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Otobüsün sıkışmasının ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin yaklaşık bir saat boyunca durma noktasına geldiği belirtildi.

FUTBOLCULAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Yaşanan gecikmenin ardından Çekya Milli Takımı futbolcuları, antrenman tesisine ulaşabilmek için yolun kalan bölümünü yürüyerek geçti. Oyuncuların tesise yürüyerek gitmesi dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

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Son Dakika Spor Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Funda Özlem Akylbek Funda Özlem Akylbek:
    biraz da paraları olsa düzgün planlama yaparlardı böyle şeylere milyonlar harcıyo da otobüs için doğru yol seçemiyolar bence fazla bütçe ayrılmış 0 0 Yanıtla
  • Bahattin Kılıç Bahattin Kılıç:
    kadınlar olsa böyle durumlarda hemen çözüm bulurduk ama erkekler hep bu tür basit sorunlarda mahsur kalıyo otobüs sıkışması ne ya böyle şey mi olur normalde bunları önceden ayarlaması gerekirdi 0 0 Yanıtla
  • Seçil Kardaş Seçil Kardaş:
    ya bu ne ya otobüs sıkışması mı kaldı mı anlamadım ama futbolcuların yürümesi de hoş değil işte böyle şeyler olunca disiplin bozuluyo 0 0 Yanıtla
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