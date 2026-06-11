"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi - Son Dakika
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"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11.06.2026 16:08
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Mayıs ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti. Maaşların kesinleşmesi için sadece Haziran ayı verisi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Yılın ekonomi yorumcusu" ödülü verilen ekonomist Muhammet Bayram, canlı yayında kuruşu kuruşuna temmuz zammı hesaplaması yaptı.

Türkiye’de milyonlarca çalışanın ve emeklinin heyecanla beklediği temmuz ayı maaş zammı dönemi için geri sayım hızlandı. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,71 olarak açıklanmasının ardından, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı resmi olarak yüzde 16,61'e ulaştı. Yeni maaş tablolarının netleşmesi için artık sadece tek bir veri, yani haziran ayı enflasyonu bekleniyor.

ÖDÜLLÜ EKONOMİST YORUMLADI 

Piyasalardaki bu hareketlilik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yılın ekonomi yorumcusu" ödülüne layık görülen Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı CNN Türk canlı yayınında güncel veriler üzerinden yeni maaş hesaplamalarını kamuoyuyla paylaştı. Canlı yayında 5 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 16,61'e ulaştığına dikkat çeken Muhammet Bayram, geçen sene başında bu dönemi ilgilendiren zam farklarının yüzde 16,67 seviyesinde olduğunu hatırlattı. Mevcut verilerle birlikte enflasyon cephesinde alarm zillerinin çaldığını vurgulayan Bayram, Haziran ayında da yıllık enflasyondaki artış serisinin sürmesini beklediğini dile getirdi.

6 AYLIK TOPLAM ENFLASYON... 

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini öngördüğünü aktaran Bayram, bu tahminin karşılık bulması durumunda ilk 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18 civarına yükseleceğini ifade etti.

YÜZDE 18 ZAM CEPTE

Maaş gruplarına göre oluşacak farklılıklara değinen Ekonomist Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu 6 aylık oran doğrultusunda yüzde 18'lik bir zam artışını doğrudan garantileyeceğini belirtti. Buna karşın, toplu sözleşme şartları nedeniyle memur ve memur emeklileri için durumun biraz farklı olduğunu söyleyen Bayram, 5 aylık enflasyon farkının yüzde 12,41 seviyesinde kaldığını, bu durumun memur emeklilerinin diğer emekli gruplarına kıyasla daha düşük bir zam oranı alacağına işaret ettiğini vurguladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAM: 24 BİN TL SINIRI

Hane halkının bütçesinde en fazla harcama yaptığı kalemlerin konut, ulaşım ve gıda olduğunu hatırlatan Muhammet Bayram, enflasyon karşısında eriyen alım gücünü dengelemek adına en düşük emekli maaşına yapılacak dokunuşun kritik olduğunu belirtti. Bayram, Temmuz ayındaki olası senaryoyu şu rakamlarla özetledi: "Şu an halihazırda 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, Haziran verisinin ardından yansıtılacak yüzde 18'lik olası zam formülüyle birlikte Temmuz ayında 23 bin 600 TL ila 24 bin TL civarına yükselecektir. Hesaplamalarımız şu anki mevcut enflasyon trendinde bu seviyeleri işaret ediyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammet Bayram, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi - Son Dakika

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