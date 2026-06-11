Zayıflama İlaçları Market Harcamalarını Azalttı - Son Dakika
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Zayıflama İlaçları Market Harcamalarını Azalttı

11.06.2026 16:47
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GLP-1 ilaçları kullanan haneler, yıllık 780 milyon sterlin daha az market harcaması yaptı.

İngiltere'de yapılan araştırma, GLP-1 türü zayıflama ilaçlarını kullananların bulunduğu hanelerin, ilaçlara başladıktan sonraki bir yılda market harcamalarının 780 milyon sterlin azaldığını ortaya koydu.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Worldpanel by Numerator adlı araştırma şirketi tarafından 11 bin 600'den fazla haneyle yapılan araştırmada, Mounjaro ve Wegovy gibi zayıflama ilaçlarının kullanımındaki artışın, hanelerin gıda alışverişlerine de yansıdığı gündeme geldi.

Araştırmada, GLP-1 ilaçlarını kullanan en az bir kişinin bulunduğu hanelerin, ilaçlara başladıktan sonraki bir yılda, benzer hanelere kıyasla beklenenden 780 milyon sterlin daha az market harcaması yaptığı belirtildi.

Bu tutarın, zayıflama ilacı kullananların bulunduğu hanelerde, kullanıcı bulunmayan hanelere kıyasla yıllık 418 sterlinlik düşüş anlamına geldiği kaydedildi.

Araştırmaya göre, İngiltere'deki hanelerin yüzde 6,3'ünden fazlasında en az bir GLP-1 kullanıcısı bulunuyor. Bu oran 2025'te yüzde 4,1, 2024'te ise yüzde 2,3 olarak kaydedilmişti.

Eskiden sevdikleri yiyecek veya içeceklerden artık keyif almıyorlar

Araştırmanın yapıldığı şubat ayında, zayıflama iğnesi kullananların bulunduğu hanelerde 299 milyon daha az ürün satın alındığı belirtildi.

Kullanıcıların yüzde 52'si yeme yaklaşımlarını "bilinçli" olarak tanımlarken gıda tüketimlerinin alışkanlık, rutin veya kısıtlamadan ziyade açlık hissine göre şekillendiğini ifade etti.

Zayıflama iğnesi kullananların yüzde 54'ü daha az iştah ve yemek yeme düşüncesi taşıdığını, yüzde 11'i ise eskiden sevdikleri yiyecek veya içeceklerden artık keyif almadığını belirtti.

Kullanıcıların yüzde 75'i daha az çikolata, yüzde 72'si ise daha az cips tükettiğini bildirdi.

İlaçlar insanların gıdaya ilişkisini temelden değiştirdi

Worldpanel by Numerator Kamu Sektörü ve Beslenme Bölümü Başkanı Chantel Kennaugh, zayıflama iğnelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bir zamanlar öncelikle tip 2 diyabet için reçete edilen özel bir tedavi olan bu ilaçlar, yalnızca birkaç yıl içinde ana akım bir güç haline geldi. Artık kullanıcıların yüzde 68'i GLP-1'leri özellikle kilo vermek için kullanıyor ve bu da onları çok daha geniş bir kitleye açıyor."

Bu ilaçların, insanların yiyecek ve içecekle ilişkisini temelden değiştirdiğine işaret eden Kennaugh, etkilerinin, market ve yaşam tarzı alanlarında şimdiden hissedildiğini, markaları ve işletmeleri hızla uyum sağlamaya zorladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

İngiltere, Çikolata, Sterlin, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zayıflama İlaçları Market Harcamalarını Azalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emrah Kemal Market Emrah Kemal Market:
    bu tür ilaçlar batı ülkelerinde normal kullanılıyor ama bizde hala tartışma konusu. sağlık sistemi açısından farklı sonuçlara yol açacağını düşünüyorum. pazar harcamalarında düşüş olması ekonomik olarak iyi gibi görünüyor ama insan sağlığına uzun vadede ne etkisi olacağı merak ediyorum. bunun gibi önemli konuların daha derin incelenebilmesi gerekir 0 0 Yanıtla
  • Mansur Kürşad Çolak Mansur Kürşad Çolak:
    şehirde yaşayan bizim gibi insanlar için belki normal bi durum ama memleketin her yerinde böyle mi acaba 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Cam Yusuf Cam:
    vay anasını ya bu kadar da israf var mıymış demek ki ilaç almaya harcanan paradan çok daha fazlası market alışverişinde gidiyo bunun bir mantığı var mı ayrıca halk zaten parasız kesilmiş biz burda mı kalmışız ne bileyim bu araştırmanın güvenilirliğine de şüpheyle bakıyorum 0 0 Yanıtla
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