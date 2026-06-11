Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı - Son Dakika
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Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı

Besnik Hasi\'nin Amedspor\'a imza atması Belçika\'yı karıştırdı
11.06.2026 17:03
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Süper Lig'e yükselen Amedspor, Arnavut çalıştırıcı Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika'da bıraktığı "mucize adam" izlenimiyle Diyarbakır'a gelen başarılı teknik adamın imzası Belçika'da tepkiyle karşılandı.

Süper Lig'e ilk kez yükselen Amedspor, Kosova doğumlu Arnavut çalıştırıcı Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı teknik adamın imzası Belçika'da geniş yankı uyandırdı. 

''DOĞRU PROJE DOĞRU YER''

Hasi, kendisi için düzenlenen imza töreninde İstanbul yerine Diyarbakır'ı tercih etmesinin nedenini ''Amedspor üyesi olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Daha önce doğru yerde ve doğru projede olmadığım oldu ama bu defa doğru proje ve doğru yerde olduğumu biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı

BELÇİKA'NIN MUCİZE ADAMI

Hasi'nin Amedspor'a gelişi Belçika medyasını hareketlendirdi. Belçika basını, tecrübeli çalıştırıcının Süper Lig'e gelişini manşetlere taşıdı. Kasım 2023'te zor günler geçiren KV Mechelen'in başına geçen Hasi, kısa sürede takımı toparlamış ve şampiyon adayı gibi puan toplamıştı. HLN ve Sporza gibi yayın organları, Hasi'nin Mechelen'e taraftarlarla birlikte büyük bir dinamizm kattığını vurgulamıştı. 

AYRILIĞI TARTIŞMA YARATTI

Mechelen'deki başarılı dönemi sürpriz bir ayrılıkla sona erdi. Sözleşmesi yenilenmeyen Hasi, kulüple karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Belçika basınında uzun süre konuşulan bu ayrılığın arkasında, teknik direktör ile yönetim arasında transfer vizyonu ve bütçe konularındaki görüş ayrılıkları olduğu iddia edildi. Taraftarların Hasi'nin takımdan gönderilmesine tepkili olduğu belirtildi. 

Besnik Hasi, Diyarbakır, Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erhan Arslan Erhan Arslan:
    güzel haber ?? böyle gelişmeler her zaman iyi ama teknoloji ve sosyal medyaya çok bağlanmamak lazım ?? insan faktörü hep en önemli şey kalıyor ?? umarım başarılı olur bu proje ama saha sonucu en fazla söyler ?? 0 0 Yanıtla
  • Kadir T. Kadir T.:
    insanlar hep mucize bekliyorlar ama geçmişte de aynı beklentiler vardı ve sonunda hepsi yaşandı yine aynı hatalar tekrar edilecek gibi geldi bana 0 0 Yanıtla
  • Fatıma İlay Hokerek Fatıma İlay Hokerek:
    şehirde yaşayan biri olarak böyle hareketliliğin iyi olduğunu düşünüyorum ama Diyarbakır'a gidecek kaliteli insanlar bulabilir miyiz onu merak ettim yani böyle şeylerin uzun vadeli sonuçları oluyor 0 0 Yanıtla
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