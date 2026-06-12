TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

TFF Başkanı\'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
12.06.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Milli Takım antrenmanını takip ettiği sıradaki düşünceli hali ve oturuşu dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını sürdürürken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da çalışmayı yakından takip etti. Vancouver'daki antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların performansını izleyen Hacıosmanoğlu, saha kenarında uzun süre tek başına oturdu.

DÜŞÜNCELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Antrenman sırasında kameralara yansıyan görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun düşünceli tavırları dikkat çekti. Zaman zaman sahayı izleyen, zaman zaman da dalgın şekilde etrafı seyreden TFF Başkanı'nın o anları objektiflere yansıdı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ GÖZLER ONDAYDI

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk sınavı öncesinde yaşanan bu görüntüler futbolseverlerin de dikkatini çekti. Hacıosmanoğlu'nun antrenman boyunca sergilediği sakin ve düşünceli görüntü, çalışmanın öne çıkan detaylarından biri oldu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:41
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
12:49
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:59:20. #.0.4#
SON DAKİKA: TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.