Zamfara'da Mayın Patladı: 10 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Zamfara'da Mayın Patladı: 10 Ölü, 7 Yaralı

11.06.2026 16:14
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde mayın patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletindeki Bagega-Anka kara yoluna döşenen mayın, yolcu taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Zamfara Eyaleti Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, gazetecilere yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak durum değerlendirmesi yapmak üzere olay yerine özel güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, 3. Sayfa, Nijerya, Güncel, Dünya, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zamfara'da Mayın Patladı: 10 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emine Cesur Emine Cesur:
    nijerya'daki terör olayları ne yazık ki giderek artmaktadır bu noktada uluslararası toplumun daha aktif rol alması gerekmektedir ülke güvenlik açısından ciddi tehditler altında bulunmaktadır 0 0 Yanıtla
  • Ümit Özaydın Ümit Özaydın:
    yine mayın patlaması yine ölüler bunun ne zaman biteceği belli değil hep aynı haberler okuyorum bıktım artık 0 0 Yanıtla
  • Gülden Aslan Gülden Aslan:
    allah bu masum insanların ruhlarına rahmet eylesin ne yazık ya bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu inşallah dünya barışa kavuşur 0 0 Yanıtla
  • Evren Toker Evren Toker:
    bu olayda çok ciddi bir gözetim ve kontrol eksikliği var gibi gözüküyor yolları kimse kontrol etmiyor mu diye düşünüyorum neden böyle şeyler oluyor 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Tayyip Tekin Muhammet Tayyip Tekin:
    bu tür olaylar insanların can güvenliğini tehdit ediyor ve çok üzücü bir durum bu insanları toprağa veren ailelerine başsağlığı diliyorum ama bu kadar kayıp vermeye devam edersek hiç kimsenin o yolları kullanmaya cesaret etmeyecek duruma gelir bölgede yaşayan insanlar ne kadar korku içinde yaşıyor düşün 0 0 Yanıtla
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