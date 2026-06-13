Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van'ın doğusunda aralıklı yağış öngörülüyor.

30 KENT İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, sağanak yağış nedeniyle 30 kent için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller arasında Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Çanakkale, Denizli, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Osmaniye ve Karaman da yer aldı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye ve Karaman.

İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer 40-60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı bildirildi.

MARMARADA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: 23.00'E KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağış beklentisi bugün (13 Haziran Cumartesi) saat 12.00'de başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.

HAFTA BAŞINDA YAZ HAVASI GERİ DÖNECEK

Hafta sonu etkili olacak serin ve yağışlı havanın ardından sıcaklıkların 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden artması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde pazartesi öğle saatlerinden sonra güneşli havanın etkisini artıracağı, sıcaklıkların yeniden 29-30 derece seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 HAZİRAN CUMARTESİ