Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek - Son Dakika
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Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek

Kırkpınar\'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek
18.06.2026 22:44
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Bu yıl 665.'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dağıtılacak para ödülü belli oldu. İşte detaylar...

Edirne Belediyesi, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödülleri açıkladı.

KIRKPINAR'I KAZANANA 1 MİLYON 655 BİN LİRA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre başpehlivanlık kategorisinde birinci olan güreşçi 1 milyon 655 bin lira ödül alacak. İkinciye 750 bin, yarı finalde elenen iki pehlivana ise 380'er bin lira verilecek.

DİĞER ÖDÜLLER

Başaltı boyunda birincilik ödülü 225 bin, büyük orta boyda 125 bin, küçük orta büyük boyda 82 bin 500, küçük orta küçük boyda ise 55 bin lira olarak belirlendi. Diğer boylarda da dereceye giren pehlivanlara çeşitli miktarlarda ödüller verilecek. En iyi peşrev ödülü ise 16 bin lira olacak.

Kırkpınar, Güre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek - Son Dakika
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