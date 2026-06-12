Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına yol açtığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım da şirketlere yönelik oldu. Bakan Gürlek, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu.
Denetim kayyumu atanan şirketler şöyle:
Yürütülen soruşturmada, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Operasyonun, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil ve makul koşullarda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen ve piyasa düzenini bozmaya yönelik girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Gürlek açıklamasında, "Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür etti.
Operasyona ilişkin şüpheli listesi şöyle:
Denetim kayyumu; devam eden bir adli soruşturma sürecinde şirket yönetimini tamamen devralmak yerine, mevcut yönetimin aldığı kararları, ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri hukuka uygunluk açısından adım adım incelemekle görevlendirilen mahkeme atamalı resmi bir denetçidir. Bu atamanın tüketici lehine en büyük faydası, soruşturma altındaki şirketlerin üretim ve tedarik süreçlerinin sekteye uğramasını engelleyerek piyasada ürün kıtlığı yaşanmasının önüne geçmesidir. Aynı zamanda bu sıkı denetim sayesinde; söz konusu şirketlerin stokçuluk yapması, malları satıştan kaçırması veya aralarında anlaşıp kartel oluşturarak suni fiyat artışlarına gitmesi engellenir; böylece vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz, adil ve şeffaf fiyatlarla ulaşması yasal güvence altına alınmış olur.
Son Dakika › Güncel › Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı - Son Dakika
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