Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı - Son Dakika
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Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
12.06.2026 09:04
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Beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri ve haksız fiyat artışlarına yol açtıkları iddiasıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken, 13 şirkete denetim kayyumu atandı.

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına yol açtığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildi.

13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU ATANDI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım da şirketlere yönelik oldu. Bakan Gürlek, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu.

Denetim kayyumu atanan şirketler şöyle:

  • Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
  • Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  • AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi
  • Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi
  • Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  • Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi
  • Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
  • Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  • Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi
  • Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)

32 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturmada, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Operasyonun, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil ve makul koşullarda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen ve piyasa düzenini bozmaya yönelik girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Gürlek açıklamasında, "Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür etti.

Operasyona ilişkin şüpheli listesi şöyle:

  • Tolga Gündüz – Banvit CEO
  • Emre Karabatak – Banvit Muh. Müd.
  • Levent Aytimur – Banvit Finans Yön.
  • Mustafa Fahrettin Aksoy – Akpiliç Yön. Kur. Başkanı
  • Bahattin Bak – Bakpiliç Şirket Ortağı
  • Seyfi Sedat Demirci – Bakpiliç Muh. Müd.
  • Galip Yeşilbaş – Aspiliç Yön. Kur. Başkanı
  • Arif Yakup Kaplan – Aspiliç Genel Md. Yrd.
  • Onur Özkul – Bupiliç Yön. Kurulu Üyesi
  • Mustafa Baramuk – Bupiliç Finansman Yönt.
  • Hüseyin Durmaz – Bupiliç Muhs. Müd.
  • Mehmet Aydın – Erpiliç Müdür Yardımcısı
  • Musa Erkal – Erpiliç Muh. Müd.
  • Mustafa Ericek – Erpiliç Yön. Kur. Bşk. V.
  • Nihat Özbey – Gedik Pazarlama Müdürü
  • Hüsniye Kara – Gedik Finansman Yönt.
  • Özer Usta – Hastavuk Genel Müdür
  • Özgür Yılmaz – Hastavuk Yönt. Başk. V.
  • Özer Matlı – Keskinoğlu Yön. Kur. Üyesi
  • Pınar Kap – Keskinoğlu Muh. Müd.
  • Başak Kılıç – Şenpiliç Muh. Müd.
  • Zeynep Çiçek – Şenpiliç Finansman Yön.
  • Batuhan Tiryakioğlu – Orvital Yön. Kur. Başkanı
  • Özkan Gültekin – Orvital Yönetici
  • İsmail Hakkı Aydın – Aypi Yön. Kur. Üyesi
  • Ergun Abalıoğlu – Lezita Yön. Kur. Üye
  • Muammer Harmancı – Lezita Genel Md. Yrd.
  • Musa Örsan Dursun – Lezita Finansman Yönt.

DENETİM KAYYUMU NEDİR?

Denetim kayyumu; devam eden bir adli soruşturma sürecinde şirket yönetimini tamamen devralmak yerine, mevcut yönetimin aldığı kararları, ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri hukuka uygunluk açısından adım adım incelemekle görevlendirilen mahkeme atamalı resmi bir denetçidir. Bu atamanın tüketici lehine en büyük faydası, soruşturma altındaki şirketlerin üretim ve tedarik süreçlerinin sekteye uğramasını engelleyerek piyasada ürün kıtlığı yaşanmasının önüne geçmesidir. Aynı zamanda bu sıkı denetim sayesinde; söz konusu şirketlerin stokçuluk yapması, malları satıştan kaçırması veya aralarında anlaşıp kartel oluşturarak suni fiyat artışlarına gitmesi engellenir; böylece vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz, adil ve şeffaf fiyatlarla ulaşması yasal güvence altına alınmış olur.

Akın Gürlek, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Aslı Eşkara Aslı Eşkara:
    valla bunun sonu gelir mi belli değil işte böyle operasyonlar yapıyolar da sonra yine aynı şeyler oluyo 1 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Malesef dürüst insan yok denecek kadar az kaldı namussuzların sayısı namusluları kat ve kat geçti artık harama helale bakan yok. 1 0 Yanıtla
  • Zafer Gunder Zafer Gunder:
    başladık yine aynı hikayeyi yazıyolar operasyon denetim kayyım hepsini okuduk zaten bir kaç ay sonra yine fiyatlar uçacak ama kimse şey yapmıyo insanlar ders almıyor hep aynı döngü 1 0 Yanıtla
  • Gülçin Cirit Gülçin Cirit:
    eski zamanlarda böyle şeyler olmazdı işçi de dürüst idi patron da vicdanlı idi şimdi herkes para peşinde koşuyo devlet ne kadar denetlese de işin içinden çıkamıyo gerçekten üzücü bir durum 0 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Sizi gidi tilkiler siziiiii...... Teşekkür akın gürlek 0 0 Yanıtla
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