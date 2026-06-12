Edson Alvarez Dünya Kupası\'nda ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de Edson Alvarez oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli futbolcu, ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olarak takımına katkı vermeye çalıştı.

FENERBAHÇE'DE ŞANSSIZ BİR SEZON GEÇİRDİ

Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe kadrosuna katılan Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Sarı-lacivertli ekipte aylarca sahalara çıkamayan Meksikalı orta saha oyuncusu, tedavi sürecinde ameliyat da geçirmişti.

AYRILIĞI GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve oyuncuyla yolların ayrılmasının beklendiği öne sürülüyor. Bu nedenle Alvarez'in Dünya Kupası'ndaki performansı hem Meksika kamuoyu hem de futbol çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

MİLLİ TAKIMDA GÖREV ALDI

Kulüp kariyerinde zorlu bir dönem geçiren Alvarez'in, Dünya Kupası'nın açılış maçında görev alması dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede süre aldı.