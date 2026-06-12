Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı - Son Dakika
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Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı

Edson Alvarez Dünya Kupası\'nda ortaya çıktı
12.06.2026 11:27
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Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve ameliyat geçiren Edson Alvarez, Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 yendiği Dünya Kupası açılış maçında oyuna dahil oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de Edson Alvarez oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli futbolcu, ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olarak takımına katkı vermeye çalıştı.

FENERBAHÇE'DE ŞANSSIZ BİR SEZON GEÇİRDİ

Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe kadrosuna katılan Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Sarı-lacivertli ekipte aylarca sahalara çıkamayan Meksikalı orta saha oyuncusu, tedavi sürecinde ameliyat da geçirmişti.

AYRILIĞI GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve oyuncuyla yolların ayrılmasının beklendiği öne sürülüyor. Bu nedenle Alvarez'in Dünya Kupası'ndaki performansı hem Meksika kamuoyu hem de futbol çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

MİLLİ TAKIMDA GÖREV ALDI

Kulüp kariyerinde zorlu bir dönem geçiren Alvarez'in, Dünya Kupası'nın açılış maçında görev alması dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede süre aldı.

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Son Dakika Dünya Kupası Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tevfik Özgün Çolak Tevfik Özgün Çolak:
    gerçi harika bi dönüş yapıyo ama acaba tutarsa diye düşünüyorum ya fenerbahçede çok başarılı olmadı ama şimdi toparlanması mi başında daha neler olcak bilmiyom yani iyi ama beklemeye devam etcek gibiyim 0 0 Yanıtla
  • Simge Bezan Simge Bezan:
    sakatlıktan sonra gelmesi güzel de fenerbahçede ne yapacak belli değil zaten adamın geleceği muallak kalırsa yer bulamayan oyuncu ne geçim sağlar kimse bilmiyo 0 0 Yanıtla
  • Semih Yağız Semih Yağız:
    vay be adam sakatlıktan çıkıp hemen dünya kupasında oynuyo işte böyle profesyonellik ?? fenerbahçede ne kadar uğraştı ya adam aylarca yatakta yattı bizde forma giyemedı sonra ameliyat oldu ama millete bakın nasıl döndü ?? umarım meksika da iyi bir turnuva çıkarır alvarez 0 0 Yanıtla
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