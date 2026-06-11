Erden Timur için tahliye kararı verildi - Son Dakika
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Erden Timur için tahliye kararı verildi

Erden Timur için tahliye kararı verildi
11.06.2026 16:26
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Yasa dışı bahis ve futbolda şike soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025'te tutuklanan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. Timur, yaklaşık sekiz aydır cezaevinde bulunuyordu.

ERDEN TİMUR HAKKINDA TAHLİYE KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Erden Timur için tahliye kararı verildi.

Erden Timur için tahliye kararı verildi

29 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI

İş insanı ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, yürütülen yasa dışı bahis ve futbolda şike soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan Timur'un tahliyesine karar verilmesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖZLER SORUŞTURMANIN SEYRİNDE

Tahliye kararının ardından gözler soruşturmanın bundan sonraki sürecine çevrildi. Kararın gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

ERDEN TİMUR KİMDİR

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğan Erden Timur, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Eğitim hayatına Tarsus Amerikan Koleji'nde başlayan Timur, ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren NEF markasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Timur, özellikle "Foldhome" ve "Foldoffice" gibi konseptlerle tanınmıştır. Futbol kamuoyunda ise, 2022-2024 yılları arasında yürüttüğü Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekilliği görevi ve kulübün son şampiyonluklarındaki rolüyle öne çıkmıştır.

Galatasaray, Erden Timur, Sportif AŞ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erden Timur için tahliye kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 149614 149614:
    yazık Adalete 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    yargıdaki aslanlar sümen altı etmiş 2 0 Yanıtla
  • Nevriye Aydemir Nevriye Aydemir:
    ya bu adamın ne işi var galatasarayda ki hala konuşuyoruz bundan bence yönetim konusu artık güncellenmiş olması lazım gençler de başka şeyler düşünüyo artık eski adamlar eski metodları uygulamaya devam ediyo 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Mardelli Mustafa Mardelli:
    Galatasaray eski yöneticisi serbest bırakılmış fakat ben merak ediyorum erkek egemenliğinin bu kadar güçlü olduğu yönetimlerde kadın söz sahibi olduğu zaman ne oluyor 0 0 Yanıtla
  • Hasan Kılınç Hasan Kılınç:
    tahliye kararı verilmiş tamam ama başka ülkelerde böyle işler nasıl hallolunuyo merak ediyorum çünkü bizde her daim bu tür konular uzuyo 0 0 Yanıtla
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