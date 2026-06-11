Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. Timur, yaklaşık sekiz aydır cezaevinde bulunuyordu.

ERDEN TİMUR HAKKINDA TAHLİYE KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Erden Timur için tahliye kararı verildi.

29 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI

İş insanı ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, yürütülen yasa dışı bahis ve futbolda şike soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan Timur'un tahliyesine karar verilmesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖZLER SORUŞTURMANIN SEYRİNDE

Tahliye kararının ardından gözler soruşturmanın bundan sonraki sürecine çevrildi. Kararın gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

ERDEN TİMUR KİMDİR

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğan Erden Timur, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Eğitim hayatına Tarsus Amerikan Koleji'nde başlayan Timur, ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren NEF markasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Timur, özellikle "Foldhome" ve "Foldoffice" gibi konseptlerle tanınmıştır. Futbol kamuoyunda ise, 2022-2024 yılları arasında yürüttüğü Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekilliği görevi ve kulübün son şampiyonluklarındaki rolüyle öne çıkmıştır.