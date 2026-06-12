A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın pazar günü karşılaşacağı Avustralya'da Milos Degenek'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Tecrübeli futbolcu, iki takım arasındaki en önemli farkın Dünya Kupası tecrübesi olduğunu savundu.

"26 OYUNCUNUN HİÇBİRİ DÜNYA KUPASI OYNAMADI"

Türkiye kadrosundaki oyuncuların Dünya Kupası deneyimine dikkat çeken Degenek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de 26 oyuncunun hiçbirisi daha önce Dünya Kupası deneyimi yaşamadı. Bizden ise 9 oyuncunun Dünya Kupası deneyimi var."

"BU KONUDA ONLARDAN DAHA DENEYİMLİYİZ"

Avustralyalı futbolcu, tecrübenin önemli bir avantaj olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda onlardan deneyimliyiz." Degenek'in açıklamaları, iki takım arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde dikkat çeken değerlendirmeler arasında yer aldı.

GÖZLER KRİTİK KARŞILAŞMADA

A Milli Takım ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki cepheden gelen açıklamalar yakından takip edilirken, futbolseverler sonucu merakla bekliyor.