Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı - Son Dakika
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Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Merkez Bankası\'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
12.06.2026 11:58
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Memur ve emeklilerin Temmuz zammı için heyecanlı bekleyişi sürerken, Merkez Bankası’nın yayımladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi maaş tablolarına ışık tuttu. Anketteki yüzde 1,36'lık Haziran ayı enflasyon beklentisine göre 6 aylık kümülatif oran yüzde 18,19'a ulaşacak. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin TL'yi aşarken, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 638 liraya yükselecek.

Türkiye’de milyonlarca hane halkının geçim kaynağı olan memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak Temmuz ayı zammı için geri sayım devam ediyor. Maaşların kuruşu kuruşuna netleşmesi için artık sadece Haziran ayı enflasyon verisi beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların ve hak sahiplerinin yol haritasını çizen kritik anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Maaş artışlarında doğrudan belirleyici olan enflasyon verileri hayati önem taşıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk 6 aylık kümülatif enflasyon oranı kadar doğrudan zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden doğan yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkına göre yeni maaşlarına kavuşacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 16,6 OLARAK TESCİLLENDİ

Ocak ve Mayıs ayları arasındaki dönemi kapsayan 5 aylık enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kümülatif olarak yüzde 16,6 olmuştu. Yılın ilk 5 ayında kayıtlara geçen aylık enflasyon rakamları ise şu şekilde sıralandı:

  • Ocak: %4,84
  • Şubat: %2,96
  • Mart: %1,94
  • Nisan: %4,18
  • Mayıs: %1,71

CEBTEKİ GARANTİ ZAM ORANLARI NETLEŞTİ

Mevcut 5 aylık kümülatif veriler ışığında, memur ve memur emeklileri yüzde 12,4 oranında bir zammı şimdiden garantilemiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebindeki garanti zam oranı ise yüzde 16,6 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDEN TEMMUZ ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU

Milyonların gözü kulağı TÜİK'in 3 Temmuz günü açıklayacağı resmi verilerdeyken, Merkez Bankası 68 finansal ve reel sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirdiği Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette katılımcıların Haziran ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak şekillendi. Bu tahmin, maaş hesaplarında düğümü çözen en büyük ipucu oldu.

YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK? İŞTE MASADAKİ TABLO

Merkez Bankası anketindeki yüzde 1,36’lık Haziran tahmini gerçekleştiği takdirde, ilk 6 aylık kümülatif enflasyon oranı tam olarak yüzde 18,19'a ulaşacak. Bu veri doğrultusunda Temmuz ayında uygulanacak yeni zam oranları şu şekilde yansıyacak:

  • SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı: %18,19
  • Memur ve Memur Emeklisi Zammı: %13,93

EN DÜŞÜK MAAŞLAR KAÇ LİRAYA YÜKSELECEK?

Yüzde 18,19’luk olası 6 aylık enflasyon tablosuna göre yeni en düşük maaş sınırları da hesaplandı. Buna göre, halihazırda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 23 bin 638 liraya çıkacak. Yüzde 13,93'lük zam oranının yansıtılacağı en düşük memur maaşı ise mevcut seviyesinden 70 bin 511 liraya kadar yükselecek.

 

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı - Son Dakika

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