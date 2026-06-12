Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek

12.06.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Can Uzun, Dünya Kupası sona erene kadar transfer görüşmeleri yapmama kararı aldı. Eintracht Frankfurt'un da bu karara destek verdiği öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Can Uzun ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre genç futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası sona erene kadar transfer görüşmelerini askıya alma kararı aldı.

TÜM ODAĞI A MİLLİ TAKIM'DA

A Milli Takım ile Dünya Kupası heyecanı yaşayan Can Uzun'un, turnuva süresince yalnızca sahaya ve milli takıma odaklanmak istediği belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun bu nedenle transfer görüşmelerine kapıları kapattığı ifade edildi.

Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek

FRANKFURT'TAN DESTEK GELDİ

Can Uzun'un kulübü Eintracht Frankfurt'un da genç oyuncunun kararını desteklediği öne sürüldü. Alman ekibinin, olası transfer görüşmelerinin Dünya Kupası sonrasında yapılmasını istediği aktarıldı.

BONSERVİS BEDELİ PERFORMANSA GÖRE ŞEKİLLENEBİLİR

Haberde Frankfurt'un Can Uzun için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği belirtildi. Galatasaray'ın ise transferi daha düşük bir bedelle sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi. Genç yıldızın Dünya Kupası'nda göstereceği performansın da bonservis bedeli üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Galatasaray, Frankfurt, Can Uzun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çay toplamak için İran’dan Rize’ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası
Nijerya’da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü
İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İBB’nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı
Besnik Hasi’nin Amedspor’a imza atması Belçika’yı karıştırdı Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı
Serkan Reçber’in Amedspor macerası 8 gün sürdü Serkan Reçber'in Amedspor macerası 8 gün sürdü
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı
Nusaybin’de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı Nusaybin'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

13:57
TFF Başkanı’nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:22
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
12:49
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 14:04:12. #7.13#
SON DAKİKA: Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.