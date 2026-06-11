Arda Turan\'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Yaser Çelik:

22 yaşında bi oyuncu 19 maçta forma giyip 2 gol atıyor ama çıkarılıyor bu kadar çabuk karar vermek doğru mu bilmiyorum tabii arda bilir ama çocuk yurt dışında da teklif alıyo demek ki hala değeri var hele hele insan kayıplarından kaçınmak lazım