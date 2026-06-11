Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin - Son Dakika
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Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan\'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin
11.06.2026 16:37
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Eski Fenerbahçeli Oleksandr Karavaev'i kadrosuna katan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, Anton Glushchenko'yu takımda düşünmüyor. Genç hocanın talimatıyla 22 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrılacak.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, transfer dönemine Oleksandr Karavaev transferiyle hızlı bir giriş yaparken, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen futbolcular da belirlenmeye başladı.

ARDA'DAN AYRILIK KARARI

Sport'ta yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk ve Ukrayna U21 Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Anton Glushchenko, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak. Arda Turan'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediği ve Glushchenko'nun yaz kampında yer almayacağı belirtildi. 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Geçen sezonu Kudrivka'da kiralık geçiren Glushchenko'nun hem Ukrayna'dan hem de yurt dışından teklifleri değerlendirmeye başladığı ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI

Anton Glushchenko, geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selahattin Sönmez Selahattin Sönmez:
    Haber başlığı daha bağlantılı olabilirdi bu kadar muallak bi başlığa neden ihtiyaç duyulur anlamıyorum 0 0 Yanıtla
  • kaanbalaban kaanbalaban:
    Şu başlığa bak haberin içeriğine bak. okuyan arda istifa etti sanır. 0 0 Yanıtla
  • Yaser Çelik Yaser Çelik:
    22 yaşında bi oyuncu 19 maçta forma giyip 2 gol atıyor ama çıkarılıyor bu kadar çabuk karar vermek doğru mu bilmiyorum tabii arda bilir ama çocuk yurt dışında da teklif alıyo demek ki hala değeri var hele hele insan kayıplarından kaçınmak lazım 0 0 Yanıtla
  • Okan Aydın Okan Aydın:
    biz zamanında böyle genç oyuncuları hemen çıkartmazdık şimdi herkes biliyormuş yönetimi 0 0 Yanıtla
  • Beste Özer Beste Özer:
    arda turan da başladı mı yönetici rolüne şimdiden kadro kararı veriyorsa ilginç gidiş var 0 0 Yanıtla
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