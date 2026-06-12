Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

12.06.2026 11:22
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Türk siyasi tarihinin en büyük sırlarından biri olan ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam eden Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekilerin ölümüne ilişkin  Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

TÜM BELGE, RAPOR VE DELİLLER BAŞKENTE ULAŞTIRILACAK

Hukuki prosedür gereği, yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle birlikte bugüne kadar Kahramanmaraş'ta toplanan tüm evraklar masaya yatırılacak. Dosyada yer alan tüm resmi belgeler, şüpheli ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve elde edilen tüm deliller eksiksiz olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını titizlikle inceleyerek bundan sonraki süreçte izlenecek adli yol haritasını netleştirecek.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

2009 YILINDAKİ KAZADA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasıyla yaşanmıştı. 

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Türkiye'yi yasa boğan o feci kazada Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe yaşamını yitirmişti.

Büyük Birlik Partisi, Ankara Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muzaffer Oğuz G. Muzaffer Oğuz G.:
    yahu bu dosya kaç senedir bekleme listesinde var niye bu kadar geç hareket ediliyo hep böyle yavaş yavaş işler ilerliyo sonra da soruyorlar niye kimse güvenmiyo devlete bunun en az 5 sene daha sürmesi var bence 11 1 Yanıtla
  • Servet G. Servet G.:
    vay be çok tuhaf bir durum! bu tür davalarda hep böyle gidip gelmeler oluyo yani! 10 0 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Boş konuşmalar tarihinde görüldüğü gibi zaman aşımına 1 gün kala bile failler bulunuyor bu ne demek biliyormusunuz allah herşeye şahittir demek 6 0 Yanıtla
  • Arda Şimşek Arda Şimşek:
    insanlar hep aynı hataları yapmaya devam ediyolar bu tür olaylara hiç ders almıyo toplum bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ne bilelim doğru düzgün bi çözüm bulunur mu çünkü zamanla her şey unutuluyo 0 6 Yanıtla
  • Bekir Toprak Bekir Toprak:
    Gürlek Parlatma is loding.. 0 0 Yanıtla
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