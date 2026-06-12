Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

12.06.2026 10:40
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CHP'de disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düştü. İki ismin unvanları TBMM'nin resmi internet sitesinden kaldırılırken, Günaydın kararı "hukuksuz" olarak nitelendirdi. CHP'de grup başkanvekillikleri için yeni atamaların gündeme gelebileceği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun makam odalarının boşaltılmasını istediği iddia edildi.

CHP'de kurultaya ilişkin mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yeni bir gelişme yaşandı. Disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekilliği görevleri sona ererken, iki ismin unvanları TBMM'nin resmi internet sitesinden de kaldırıldı.

TBMM SİTESİNDEKİ UNVANLARI KALDIRILDI

CHP'de kurultay sürecine ilişkin yaşanan tartışmaların ardından parti yönetimi Meclis grubunda dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekilliği görevlerinin sona erdiği öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde de iki ismin grup başkanvekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü.

GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN TEPKİ

Kararın ardından açıklama yapan Gökhan Günaydın, uygulamaya tepki gösterdi.

Günaydın, "Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım, biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz" ifadelerini kullandı.

YENİ ATAMALAR GÜNDEMDE

SÖZCÜ TV muhabiri Sercan İke'nin aktardığı bilgilere göre, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Günaydın ve Başarır'ın grup başkanvekilliği görevleri resmen sona erdi.

İki ismin özgeçmişlerinden de grup başkanvekilliği unvanlarının kaldırıldığı belirtilirken, CHP'de gün içerisinde yeni görevlendirmelerin yapılabileceği ifade edildi.

MAKAM ODALARININ BOŞALTILMASI İSTENDİ İDDİASI

Aktarılan bilgilere göre, mevcut süreçte atama yetkisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nda bulunduğu ve grup başkanvekillikleri için seçim yerine doğrudan atama yapılabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun iki isimden makam odalarını boşaltmalarını istediği iddia edilirken, Ali Mahir Başarır'ın ise kararı tanımadıklarını söylediği belirtildi.

GÜNAYDIN'IN İHRACINA İLİŞKİN GEREKÇE

Kemal Kılıçdaroğlu'na Gökhan Günaydın'ın neden ihraç edildiğinin sorulması üzerine, mutlak butlan davasında adının geçmesinin gerekçe gösterildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Gökhan Günaydın, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Suna Koç Suna Koç:
    Günaydın'ın söylediği doğru aslında hukuksuz bir işlem olmuş gibi geliyor bana da bu kadar çabuk olmaz normalde partide böyle kararlar çoktan konuşulur tartışılır ama burada sanki acele etmişler 2 2 Yanıtla
  • Güliz Taş Güliz Taş:
    emojilerle yazıyo da bu kadar hızlı karar verilmesi biraz şüpheli geldi bana ?? kurultay bitmedi ki hemen böyle hamle yapılır mı ?? 1 2 Yanıtla
  • Murat Akın Murat Akın:
    yani bu işte kime yaradı gerçekten düşün ya bir taraftan kurultay çözülmüş diğer taraftan böyle çıkmazlara giriliyor medya da böyle haber veriyo halkı da bölüyo ?? 1 0 Yanıtla
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