İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı - Son Dakika
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İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı

11.06.2026 15:04
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İsmail Yüksek, Merih Demiral'ın telefonunda Cristiano Ronaldo'nun "Cristiano Ronaldo Juventus" olarak kayıtlı olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Milli futbolcunun "Sanki 3. Lig'den arkadaşı" yorumu güldürdü.

A Milli Takım kampında futbolcuların anlattığı anılar dikkat çekmeye devam ediyor.  İsmail Yüksek, Demicast programında yaptığı açıklamada Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo arasında geçen ilginç bir diyaloğu paylaştı.

RONALDO MESAJ ATIP SİTEM ETTİ

İsmail Yüksek, Merih Demiral ile sohbet ettikleri sırada Cristiano Ronaldo'dan gelen mesajları gördüğünü söyledi. Milli futbolcu, "Merih ile sohbet ediyoruz. Coman'la kavga ettikten sonra Cristiano Ronaldo mesaj atıp 'Niye böyle yaptın?' diye kızmış" ifadelerini kullandı.

ASIL DETAY TELEFONDA ÇIKTI

Ronaldo'nun mesajlarını gördüğünü anlatan İsmail Yüksek, asıl dikkatini çeken detayın ise telefon rehberi olduğunu belirtti. Merih Demiral'ın, Cristiano Ronaldo'yu telefonuna "Cristiano Ronaldo Juventus" olarak kaydettiğini söyleyen Yüksek, bu duruma şaşırdığını dile getirdi.

"SANKİ 3. LİG'DEN ARKADAŞI"

İsmail Yüksek, yaşadığı şaşkınlığı esprili bir dille anlatarak, "Mesajları bana gösterdi. Cristiano Ronaldo'yu nasıl kaydetmiş? Cristiano Ronaldo Juventus. Sanki 3. Lig'den arkadaşı" dedi. Milli futbolcunun bu sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu.

KAMPIN EN EĞLENCELİ ANLARINDAN BİRİ

A Milli Takım kampında yaşanan bu anı, kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti. Cristiano Ronaldo gibi dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birinin rehberdeki kayıt şekli, sosyal medyada da konuşulan detaylar arasında yer aldı.

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Son Dakika Spor İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı - Son Dakika

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