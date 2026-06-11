Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı - Son Dakika
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Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11.06.2026 15:25
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ATV ekranlarının fenomen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te yine hafızalardan silinmeyecek bir canlı yayın gerilimi yaşandı. İnternet oyununda tanıştığı iki çocuklu ve evli bir adamın evine kaçan genç kızın önünde diz çöken aile üyelerine sinirlenen Müge Anlı, "Ne oluyor be! Onun dizine falan kapanıyorsunuz. Evli, iki çocuklu adama gidiyorsun; daha ne şımarıklığın derdindesin?" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı’nın sunumuyla ekranlara gelen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, toplumsal ilişkileri ve sosyal medyanın karanlık yüzünü tartışmaya açan sarsıcı bir dosya daha masaya yatırıldı. Günlerdir aranan ve bir internet oyununda tanıştığı adamın yanına kaçtığı ortaya çıkan genç kızın sergilediği tavırlar, ünlü sunucuyu canlı yayında adeta çileden çıkardı.

OYUNDA TANIŞTI, EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU ADAMA KAÇTI

Genç kızın, online bir oyun platformunda tanıştığı, evli ve iki çocuk babası olan bir adamın yanına kaçtığı ve onunla yaşamaya başladığı canlı yayında kesinleşti. Stüdyoda yaşanan yüzleşme sırasında genç kızın sergilediği umursamaz ve rahat tavırlar hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin tepkisini çekti.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI 

Genç kızın savunmaları ve tavırları karşısında daha fazla sessiz kalamayan tecrübeli sunucu Müge Anlı, sert bir tonla araya girerek tepkisini dile getirdi. Anlı, toplumsal değerleri ve aile yapısını hiçe sayan bu duruma karşı şu ifadeleri kullandı: "Ne oluyor be! Onun dizine falan kapanıyorsunuz. Evli, iki çocuklu adama gidiyorsun; daha ne şımarıklığın derdindesin? Karşındaki adamın bir ailesi, çocukları var. Sen kalkmışsın orada neyin havasını, neyin şımarıklığını yapıyorsun?"

Müge Anlı, Magazin, Yaşam, Aile, Atv, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Behzat Behzat:
    yapay zekamı ne bu. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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