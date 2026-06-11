Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek - Son Dakika
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Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

11.06.2026 15:27
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Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim nedeniyle altın ve değerli metallerde yaşanan tarihi düşüşün ardından, ABD Başkanı Donald Trump’tan küresel piyasalarda taşları yerinden oynatacak yeni bir tehdit daha geldi. Beyaz Saray'dan sert mesajlar veren Trump, "İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek" diyerek büyük çaplı bir askeri operasyonun sinyalini verdi.

ABD ile İran arasındaki askeri ve ekonomik savaş küresel piyasaları derinden sarsmaya devam ediyor. Bölgede karşılıklı misillemelerle tırmanan jeopolitik riskler, finans dünyasında taşları yerinden oynattı.

ALTIN FİYATLARI TEPETAKLAK OLDU 

Piyasalardaki bu büyük türbülansın ortasında yatırımcılar yön bulmakta zorlanırken, altının ons fiyatı son 7 ayın en düşük rakamını görerek sert bir dip yaptı. Parasını emtiaya yatıranların endişeli bekleyişi sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı son çıkış gerilimi zirveye taşıdı.

TRUMP: ÇOK SERT VURACAĞIZ

Hürmüz Boğazı'nda ABD’ye ait Apache tipi bir helikopterin düşürülmesinin ardından Trump, askeri harekatta vites artıracaklarını ifade etti. İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini belirten Trump "İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek" dedi. 

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları; 

"Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'ı (donanması, hava kuvvetleri, radarları, uçaksavar sistemleri ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte saldırı kapasitesinin büyük kısmı ortadan kalkmış olan İran'ı) çok sert vuracak.

Çok uzak olmayan bir gelecekte ise Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirerek, Venezuela'da yaptığımız ve hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika sonuçlar veren uygulamaya benzer şekilde, İran'ın petrol ve doğal gaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız."

HARK ADASI'NIN ÖNEMİ

Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İran medyasında yer alan bilgilere göre, Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

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Son Dakika Güncel Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek - Son Dakika

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