CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu - Son Dakika
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CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu

11.06.2026 15:18
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi öncesinde Özgür Özel'i destekleyen 28 üye istifa etti. İstifalarla Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem PM hem de onun içinden seçilen MYK'nin düştüğü değerlendiriliyor. Bu adım partiyi tüzük gereği kurultay sürecine bir adım daha yaklaştırırken istifa edenlerin isimleri belli oldu.

CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan süreç yeni bir krize sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı öncesinde, Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 28 Parti Meclisi üyesi görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçeleri, CHP Grup Amiri Mustafa Biçer tarafından CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi.

PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

Partinin dünkü Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiden 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin ihracı talep edilmiş, parti üyelikleri askıya alınmıştı. Bu isimlerden PM üyesi olan Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Veli Ağbaba'nın da eksikliğiyle PM'nin 53 üyeyle toplanması öngörülüyordu.

Bugün CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın olan 28 PM üyesinin istifa etmesi sebebiyle PM'nin sayısı 29'a düşmüş oldu. PM, mazeret sebebiyle katılamayanlar hariç 28 üyeyle toplandı.

Öte yandan, CHP TBMM Grup Amiri Mustafa Biçer, partiye gelerek 28 PM üyesinin istifasını Genel Sekreterliğe sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın, PM'de alınan kararları saat 16.00'da düzenlenecek basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

TÜZÜĞE GÖRE KURULTAY ZORUNLULUĞU DOĞDU

Parti Meclisi'nde 28 üyenin istifasının ardından, CHP Tüzüğü'nün 24/3 maddesi kapsamında Parti Meclisi ile onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu'nun düştüğü değerlendiriliyor.

Parti tüzüğüne göre PM üye sayısının, üye tam sayısının üçte ikisi olan 40'ın altına düşmesi halinde 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekiyor.

ZEYNEL EMRE: KURULTAYI TOPLAMAMAK SUÇTUR

CHP'nin seçilmiş yönetimi adına açıklama yapan Zeynel Emre, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullandı.

Emre, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU KURULTAY SİNYALİ VERMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kurultay sürecini başlatacaklarını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullanmış ancak sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

İSTİFA EDEN PM ÜYELERİ

  • 1- Sevgi Kılıç
  • 2- Selin Sayek Böke
  • 3- Erbil Aydınlık
  • 4- Ednan Arslan
  • 5- Zeynel Emre
  • 6- Yunus Emre
  • 7- Gökçe Gökçen
  • 8- Özgür Karabat
  • 9- Ulaş Karasu
  • 10- Aylin Nazlıaka
  • 11- Hakkı Süha Okay
  • 12- Sezgin Tanrıkulu
  • 13- Gamze Taşcıer
  • 14- Yüksel Taşkın
  • 15- Bülent Tezcan
  • 16- Seyit Torun
  • 17- Pınar Uzun Okakın
  • 18- Aylin Yaman
  • 19- Emre Yılmaz
  • 20- Gökhan Zeybek
  • 21- Hüseyin Yaşar
  • 22- Ayşe Eser Danaşıoğlu
  • 23- Umut Akdoğan
  • 24- Veli Ağbaba
  • 25- Fethi Açıkel
  • 26- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • 27- Aysu Bankoğlu
  • 28- Yaşar Seyman

AYLİN NAZLIAKA: TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURANLARIZ

Bazı isimler istifasının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aylin Nazlıaka, şunları kaydetti:

“Bugün 28 arkadaşımla birlikte PM üyeliğinden istifa ettim. Bu karar benim için bir yönüyle çok zor, diğer yönüyle ise bir zorunluluktu. Zordu çünkü 38’inci Kurultay’da hiçbir listede yer almadan kurultay delegelerimizin özgür iradesi ve serpme oylarıyla PM’ye seçilmiştim. Bu nedenle bu görevi, bana güvenen örgütümüzün emaneti olarak gördüm. Zorunluluktu çünkü parti içi hukuku, örgüt iradesini ve demokrasiyi yok sayan bir anlayışın parçası olmayı kabul etmem mümkün değildi. Yargıyı siyasetin aparatı haline getiren AKP iktidarına bugüne kadar hiç boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. CHP’nin iradesini örgütün, üyelerin ve halkın vicdanında aramaya devam edeceğiz. Biz makamlara değil demokrasiye, hukuka ve örgüt iradesine sahip çıkanlarız. Meşruiyetini üyelerinden ve halktan alanlarla birlikte tarihin doğru tarafında duranlarız. İktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürecek, CHP’yi yeniden halkın umudu, halkın gücü ve halkın partisi yapacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

UZUN OKAKIN: KAYGIM YOK, KORKUM YOK

pınar Uzun Okakın ise istifasını şu sözlerle paylaştı:

“Tarihin doğru tarafında duruyorum. Dünden bugüne büyük bir onurla yürüttüğüm PM üyeliği görevimden istifa ediyorum. Partimin evladıyım. 15 yaşında kapısından girdim, 20 yıl boyunca tozunu soludum, ruhuyla büyüdüm. Gençlik örgütü başkanlığı da yaptım, seçim sistemini yöneten genel başkan yardımcılığı da. Pankartını yazdım, vincine çıktım, bilişim sistemlerini yönettim, seçim simülasyonlarını kurdum. Bu görevlere yürürken karşıma çıkan engellere direndim, boyun eğmedim. Dik durdum ama insan kırmadım. Kaygım yok, korkum yok. Ben sadece partimin evladıyım. Bu göreve aday olurken örgütün vicdanını, kadınların cesaretini ve gençlerin davasını temsil etme sözümün sonucu budur: Kurultay, kurultay, kurultay. Günlerdir partimizin mücadelesinin, halkın gerçek sorunlarının ve ülkenin geleceğinin önüne geçirilen tek gündem bu. Oysa CHP’nin gücü kişilerden değil, örgütün iradesinden ve halkın umudundan gelir. Bugün bir görevden ayrılıyorum ama inançlarımdan, mücadelemden ve partime olan bağlılığımdan ayrılmıyorum. Dün olduğu gibi yarın da CHP’nin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğim. Makamlar gelip geçer. Aslolan vicdandır, emektir, mücadeledir. Ve ben tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğim.”

EMRE: 28 İSMİN İSTİFASINI ALDIK

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, istinafın CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararı nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilen kurultayın ardından seçilen PM'nin göreve geldiğini belirtti.

Dün yapılan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini hatırlatan Emre, 2020 ve sonraki yıllardaki kurultaylarda değiştirilen tüzüklere göre MYK'nin böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin YDK'ye sevki için tek yetkili organın PM olduğunu söyledi.

Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben dün açıklamamı bitirirken şunu söylemiştim sizlere, 'Bakın biz istersek zaten istifalarla PM'yi düşürürüz.' Bunun için yeterli sayı 17. Niye? 60 PM üyesi 2020'de seçildi. 15 kişi de yedek üye var, 77. Aradan 6 yıl geçti. O 6 yıl boyunca gerek istifalar, gerek başka görevlendirmeler, grupta alınan görevler, belediye başkanlığı görevleri nedenleriyle yedeklerle geldikten sonra 75 sayısı 57'lere kadar düştü. Tüzüğümüzün 24. maddesinin 3. fıkrası der ki 'Parti Meclisi yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır.' Yani 17 kişinin istifası lazım. Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bizimle hemfikir olmasına rağmen 10'a yakın arkadaşımız da gidip orada, yapılanın yanlış olduğunu, partimizin mahvına sebep bulunacağını, bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere PM toplantısına gidiyorlar."

"25 TEMMUZ'A KADAR KURULTAY YAPILMALI"

CHP'li Emre, parti tüzüğüne göre PM'deki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğünde PM için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti.

"Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar." diyen Emre, "Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem, hiçbir harcama yapamazlar, hiçbir karar alamazlar. Düşmüştür çünkü. Çok açık. O nedenle buradan bir kez daha sesleniyoruz, bu yanlıştan dönün." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, istinafın kurultay kararı sonrası CHP'nin son geçerli kurultayının 25-26 Temmuz 2020 tarihin yapılan kurultay olduğunu ve 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması durumunda CHP'nin seçimlere katılamama ve mallarının Hazine'ye irat kaydedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

"CHP Genel Merkezinden TBMM Başkanlığına bir yazı gönderilerek Grup Başkanı ve Grup başkanvekillerinin odalarının boşaltılmasının istendiği" iddiasına ilişkin soruya Emre, "Meclis Başkanlığı şu ana kadar bizim, parti içerisinde ve mevzuata göre yaptığımız seçimlere saygı gösterdi. Grup Başkanı ve Grup başkanvekillerinin resmi olarak, usulüne uygun seçildiğini ve böyle sisteme işlendiğini ifade etti. Onun da bundan döneceğini düşünmek istemiyorum." yanıtını verdi.

"ÖZGÜR ÖZEL NE KARAR ALIRSA UYARIZ"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, parti tüzüğüne aykırı hiçbir karar alınamayacağını savundu.

Parti tüzüğünün "CHP'nin anayasası" olduğunu ifade eden Bülbül, "Sen tüzüğün olağanüstü kurultay maddesini uygulamayacaksın, çıkacaksın sonra arınmadan bahsedeceksin. Arınma hukuk içinde olur. Yol arkadaşlarını cezaevinde tutsak halinde bırakmak değildir. Arınma onlarla beraber direnmektir." sözlerini sarf etti.

"Bazı CHP milletvekillerinin yeni kurulacak bir partiye geçeceğine" ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Bülbül, "Biz CHP'liyiz. Bizlerin Kuvayımilliye'ye dayanan, CHP fırkasından gelen kökenlerimiz var. 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dediği gibi 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini alır.' Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve genel merkezimiz ne karar alırsa uyarız." dedi.

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Son Dakika Güncel CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu - Son Dakika

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