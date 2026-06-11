Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba - Son Dakika
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Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Aykut Kocaman\'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
11.06.2026 15:42
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Aykut Kocaman'ın kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli çalıştırıcının gelecek sezon kadroda düşünmediği öne sürülen oyuncular belli oldu. İşte o yıldız isimler...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik yapılanma şekillenirken, kadro planlamasına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman'ın bazı futbolcularla ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

8 İSİM LİSTEDE

TV100'ün haberine göre Aykut Kocaman'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncular arasında N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Archie Brown, İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Sidiki Cherif ve Diego Carlos yer alıyor. Tecrübeli teknik adamın, yönetimle yaptığı görüşmelerde bu isimlerle ilgili değerlendirmelerini paylaştığı belirtildi.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro mühendisliğini şekillendireceği ifade ediliyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör konusunun resmiyet kazanmasının ardından transfer ve ayrılık çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Taraftarlar ise kadroda yaşanacak olası değişimleri yakından takip ediyor.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Kante yi kadroda düşünüyormuy muş tam da Aykut hocadan beklenen hareket. Adam ego abidesi Alex olayında yaşanılanların benzeri kante de yaşanılacak belli oldu. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba - Son Dakika
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