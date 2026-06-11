Almanya, Fransa ve Arjantin'i bilmişti! 2026 şampiyonunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya, Fransa ve Arjantin'i bilmişti! 2026 şampiyonunu açıkladı

Almanya, Fransa ve Arjantin\'i bilmişti! 2026 şampiyonunu açıkladı
11.06.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son üç Dünya Kupası şampiyonunu doğru tahmin eden ekonomist Joachim Klement, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı Hollanda'nın kazanacağını öngördü. Daha önce üç kez final oynayan Hollanda, tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sona erdi. Turnuva öncesinde futbol otoriteleri İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Arjantin'i favoriler arasında gösterirken, dikkat çeken bir tahmin Joachim Klement'ten geldi.

Almanya, Fransa ve Arjantin'i bilmişti! 2026 şampiyonunu açıkladı

SON 3 ŞAMPİYONU DOĞRU TAHMİN ETTİ

Ekonomist ve matematikçi Joachim Klement, geçmiş Dünya Kupaları öncesinde yaptığı tahminlerle adından söz ettirmişti. Klement, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın, 2018'de Fransa'nın ve 2022'de Arjantin'in şampiyon olacağını öngörmüş ve tahminleri doğru çıkmıştı.

Almanya, Fransa ve Arjantin'i bilmişti! 2026 şampiyonunu açıkladı

BU KEZ HOLLANDA DEDİ

Futbol analizlerinde kullandığı veri modelleriyle tanınan Klement, 2026 Dünya Kupası'nın sürpriz şampiyon adayını Hollanda olarak gösterdi. Birçok uzmanın favori olarak gösterdiği ülkelerin aksine Hollanda'yı öne çıkaran Klement'in tahmini dikkat çekti.

TARİHİNDE HİÇ KAZANAMADI

Dünya futbolunun en önemli ülkelerinden biri olan Hollanda, daha önce üç kez Dünya Kupası finaline yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı. Portakallar, 1974'te Batı Almanya'ya, 1978'de Arjantin'e ve 2010'da İspanya'ya finalde mağlup olmuştu.

FAVORİLER ARASINDA YER ALMIYOR

2026 Dünya Kupası öncesinde İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Arjantin en güçlü adaylar olarak gösteriliyor. Hollanda ise birçok değerlendirmede ikinci planda kalsa da Joachim Klement'in veri modeli Portakallar'ı zirvede görüyor.

Dünya Kupası, Arjantin, Hollanda, Almanya, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya, Fransa ve Arjantin'i bilmişti! 2026 şampiyonunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Ozan Güven’e Zafer Algöz’den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim
Uçak indi Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul’da Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Tarih yazdığı Eyüpspor’dan gönderilmişti 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu
İhraçları açıklayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak İhraçları açıklayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak
Fenerbahçe’den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı Fenerbahçe'den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı

15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:04
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
14:54
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı
14:40
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın “Kaymakamlığa bildirelim“ dediler ama...
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
13:20
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 15:44:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya, Fransa ve Arjantin'i bilmişti! 2026 şampiyonunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.