ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sona erdi. Turnuva öncesinde futbol otoriteleri İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Arjantin'i favoriler arasında gösterirken, dikkat çeken bir tahmin Joachim Klement'ten geldi.
Ekonomist ve matematikçi Joachim Klement, geçmiş Dünya Kupaları öncesinde yaptığı tahminlerle adından söz ettirmişti. Klement, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın, 2018'de Fransa'nın ve 2022'de Arjantin'in şampiyon olacağını öngörmüş ve tahminleri doğru çıkmıştı.
Futbol analizlerinde kullandığı veri modelleriyle tanınan Klement, 2026 Dünya Kupası'nın sürpriz şampiyon adayını Hollanda olarak gösterdi. Birçok uzmanın favori olarak gösterdiği ülkelerin aksine Hollanda'yı öne çıkaran Klement'in tahmini dikkat çekti.
Dünya futbolunun en önemli ülkelerinden biri olan Hollanda, daha önce üç kez Dünya Kupası finaline yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı. Portakallar, 1974'te Batı Almanya'ya, 1978'de Arjantin'e ve 2010'da İspanya'ya finalde mağlup olmuştu.
2026 Dünya Kupası öncesinde İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Arjantin en güçlü adaylar olarak gösteriliyor. Hollanda ise birçok değerlendirmede ikinci planda kalsa da Joachim Klement'in veri modeli Portakallar'ı zirvede görüyor.
Son Dakika › Spor › Almanya, Fransa ve Arjantin'i bilmişti! 2026 şampiyonunu açıkladı - Son Dakika
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