Elazığ'da trene sıkışan inek kesilerek kurtarıldı

Elazığ’da demir yolu hattı üzerinde, görenleri hayretler içinde bırakan ve adeta zamanla yarışılan dramatik bir olay meydana geldi. Kızılay Mahallesi'nden geçen demir yolunda yaşanan kaza, çevredeki vatandaşların büyük bir seferberlik başlatmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir hayvan sahibi otlatmak amacıyla ineğini yeşillik alana çıkardı. Bu esnada kontrol dışına çıkarak demir yoluna geçen ineğe, hattan geçmekte olan bir yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz hayvan, tren ile rayların arasındaki dar boşluğa feci şekilde sıkıştı.

HAYVAN SAHİBİ BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Yük treninin ineğine çarptığını ve rayların arasında kaldığını gören hayvan sahibi büyük bir panik yaşadı. Çaresiz içinde bağırarak çevredeki vatandaşlardan acil yardım talep eden sahibinin çığlıklarına mahalleli sessiz kalmadı. Sesi duyan vatandaşlar hızla olay yerine koştu.

SANİYELERLE YARIŞARAK TELEF OLMADAN KESTİLER

Olay yerine ulaşan vatandaşlar, tren ile raylar arasına sıkışan ineğin can çekiştiğini görünce hayvanın telef olmaması için adeta saniyelerle yarışan bir mücadele başlattı. Bu sırada bir şahıs, hızla olay yerine bıçak getirerek telef olmak üzere olan ineği kesti. Çevredekilerin büyük bir heyecan ve panikle takip ettiği, saniyelerin bile büyük önem taşıdığı o anlar, orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.