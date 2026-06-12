Elazığ'da trene sıkışan inek kesilerek kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da trene sıkışan inek kesilerek kurtarıldı

12.06.2026 10:53  Güncelleme: 10:56
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Elazığ'da yük treninin çarptığı inek, tren ile raylar arasında sıkıştı. Vatandaşlar saniyelerle yarışarak ineği telef olmadan kesti.

Elazığ’da demir yolu hattı üzerinde, görenleri hayretler içinde bırakan ve adeta zamanla yarışılan dramatik bir olay meydana geldi. Kızılay Mahallesi'nden geçen demir yolunda yaşanan kaza, çevredeki vatandaşların büyük bir seferberlik başlatmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir hayvan sahibi otlatmak amacıyla ineğini yeşillik alana çıkardı. Bu esnada kontrol dışına çıkarak demir yoluna geçen ineğe, hattan geçmekte olan bir yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz hayvan, tren ile rayların arasındaki dar boşluğa feci şekilde sıkıştı.

Elazığ'da trene sıkışan inek kesilerek kurtarıldı

HAYVAN SAHİBİ BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Yük treninin ineğine çarptığını ve rayların arasında kaldığını gören hayvan sahibi büyük bir panik yaşadı. Çaresiz içinde bağırarak çevredeki vatandaşlardan acil yardım talep eden sahibinin çığlıklarına mahalleli sessiz kalmadı. Sesi duyan vatandaşlar hızla olay yerine koştu.

Elazığ'da trene sıkışan inek kesilerek kurtarıldı

SANİYELERLE YARIŞARAK TELEF OLMADAN KESTİLER

Olay yerine ulaşan vatandaşlar, tren ile raylar arasına sıkışan ineğin can çekiştiğini görünce hayvanın telef olmaması için adeta saniyelerle yarışan bir mücadele başlattı. Bu sırada bir şahıs, hızla olay yerine bıçak getirerek telef olmak üzere olan ineği kesti. Çevredekilerin büyük bir heyecan ve panikle takip ettiği, saniyelerin bile büyük önem taşıdığı o anlar, orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trene sıkışan inek kesilerek kurtarıldı - Son Dakika

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