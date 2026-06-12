Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu - Son Dakika
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Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

12.06.2026 09:03
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Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yaklaşık sekiz aydır tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur tahliye edildi. Cezaevi çıkışında ilk açıklamasını yapan Timur'un değişen görüntüsü ve bembeyaz sakalları dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 29 Aralık 2025 tarihinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan Erden Timur, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Timur'u yakınları ve dostları karşıladı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE COŞKULU KARŞILAMA

Tahliye haberinin ardından cezaevi önünde toplanan yakınları ve sevenleri, "Erden Timur oley!" sloganları attı. Uzun süredir özgürlüğünden uzak kalan Timur, kendisini karşılayanlarla sarılarak hasret giderdi.

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

İLK SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tahliyesinin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erden Timur, yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Timur, "Çok şükür. Buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Allah büyük" dedi.

EN ÇOK KONUŞULAN DETAY GÖRÜNTÜSÜ OLDU

Tahliye anında Erden Timur'un görüntüsündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Tutuklanmadan önceki görüntüsüne kıyasla belirgin şekilde zayıfladığı görülen Timur'un saç ve sakallarındaki beyazlamanın arttığı gözlendi.

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Özellikle bembeyaz sakalları ve yorgun görünümü, cezaevinde geçirdiği ayların izlerini taşıdığı yönünde değerlendirmelere neden oldu. Tahliye görüntülerini gören birçok kişi, Timur'un kısa sürede büyük değişim yaşadığı yorumunda bulundu.

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Son Dakika Spor Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sultan C Sultan C:
    görüntüsü gerçekten çok değişmiş üzüntü verici açıkçası ama herkes bu gibi olaylardan ders alırsa iyi olur diye düşünüyorum hepimiz daha dikkatli olmamız lazım 0 0 Yanıtla
  • Sibel Aslan Sibel Aslan:
    bu kadar yaşlı adama sekiz ay hapse girmeseydi keşke ya 0 0 Yanıtla
  • Evren Yaman Evren Yaman:
    sekiz ay cezaevinde yatmış adamın böyle çıkması normal yani ne bekliyorduk ki spor adamı değil miydik sen de ben de biliyoruz bunun arkasında ne var ama neyse gitsin sağlıklı olsun artık 0 0 Yanıtla
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