2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Meksika, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Mücadelede iki takım da kırmızı kart görürken, Meksika maçı 10 kişi, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı.
Karşılaşmaya ev sahipliği yapan stadyumda tribünler tamamen dolarken, Meksikalı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi. Maç boyunca coşkulu tezahüratlar yapan taraftarlar, renkli kıyafetleri ve oluşturdukları atmosferle dikkat çekti.
Dünya Kupası'nın ilk gününde tribünlerden yansıyan görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti. Özellikle Meksikalı taraftarların maç öncesi ve sırasında verdiği görüntüler, karşılaşmanın öne çıkan detayları arasında yer aldı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu - Son Dakika
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