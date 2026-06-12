Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

12.06.2026 09:13
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Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği Dünya Kupası açılış maçında tribünlerdeki renkli görüntüler ve taraftarların oluşturduğu atmosfer dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Meksika, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Mücadelede iki takım da kırmızı kart görürken, Meksika maçı 10 kişi, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı.

TRİBÜNLERDE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan stadyumda tribünler tamamen dolarken, Meksikalı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi. Maç boyunca coşkulu tezahüratlar yapan taraftarlar, renkli kıyafetleri ve oluşturdukları atmosferle dikkat çekti.

TARAFTAR GÖRÜNTÜLERİ İLGİ ÇEKTİ

Dünya Kupası'nın ilk gününde tribünlerden yansıyan görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti. Özellikle Meksikalı taraftarların maç öncesi ve sırasında verdiği görüntüler, karşılaşmanın öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Filiz Aksay Filiz Aksay:
    çok güzel bir atmosfer oluşturmuşlar vallahi taraftarlar gerçekten harika bir enerji vermişler maça da yansımış bu coşku 0 2 Yanıtla
  • Emine Aktaş Emine Aktaş:
    ya bu tribünlere harcanan paraları bi düşün devlet kalkınma yoluna kullansa ne olurdu ama tabi herkes futbola deli olmuş bizimkiler de tribüne gitmek için kredi çekiyo sanırım 0 1 Yanıtla
  • Feyza Demirhan Feyza Demirhan:
    bize de bi dünya kupası verseler biz de böyle yapardık ama yok işte hep başka ülkelerin turnosunda izliyoruz kafamız kırık gibi ya 0 1 Yanıtla
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Bir kerem garılar çiçektür 0 0 Yanıtla
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