Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen spor yayınlarından The Athletic, turnuvada mücadele edecek en iyi 50 futbolcuyu sıraladı.
Yayımlanan listede A Milli Takım'dan iki futbolcu kendisine yer buldu. Arda Güler 45'inci sırada yer alırken, Hakan Çalhanoğlu ise 47'nci basamakta gösterildi.
The Athletic'in Arda Güler için yaptığı değerlendirmede genç yıldızın Real Madrid'de geçirdiği başarılı sezon ön plana çıkarıldı. Analizde, Vincenzo Montella'nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı oyuncu olarak gösterilen Arda'nın, Dünya Kupası'nda Türkiye adına kilit rol üstlenmesinin beklendiği vurgulandı.
Listede 47'nci sırada yer alan Hakan Çalhanoğlu için yapılan değerlendirmede ise tecrübeli futbolcunun oyun kurucu özellikleri ve duran toplardaki etkinliği öne çıkarıldı. Çalhanoğlu'nun penaltı ustalığı ve hücum katkısıyla benzer profildeki birçok orta saha oyuncusundan ayrıldığı ifade edildi.
The Athletic'in hazırladığı sıralamada ilk sırayı Fransız yıldız Ousmane Dembele aldı. Harry Kane ikinci, Lamine Yamal üçüncü sırada yer alırken, ilk 10'da Kylian Mbappe, Pedri, Achraf Hakimi ve Bruno Fernandes gibi yıldız isimler de kendilerine yer buldu.
The Athletic tarafından belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu sıralaması şu şekilde oluştu:
1 - Ousmane Dembele
2 - Harry Kane
3 - Lamine Yamal
4 - Michael Olise
5 - Vitinha
6 - Kylian Mbappe
7 - Gabriel
8 - Pedri
9 - Achraf Hakimi
10 - Bruno Fernandes
11 - Luis Diaz
12 - Declan Rice
13 - Erling Haaland
14 - Nuno Mendes
15 - Vinicius Junior
16 - Joshua Kimmich
17 - William Saliba
18 - Willian Pacho
19 - Jude Bellingham
20 - Federico Valverde
21 - Raphinha
22 - Jonathan Tah
23 - Thibaut Courtois
24 - Dayot Upamecano
25 - Lionel Messi
26 - Enzo Fernandez
27 - Antoine Semenyo
28 - Virgil van Dijk
29 - Desire Doue
30 - Joao Neves
31 - Bukayo Saka
32 - Moises Caicedo
33 - Jeremy Doku
34 - Florian Wirtz
35 - Yan Diomande
36 - Fabian Ruiz
37 - Julian Alvarez
38 - Martin Odegaard
39 - Rayan Cherki
40 - Bernardo Silva
41 - Marquinhos
42 - Mohamed Salah
43 - Piero Hincapie
44 - Rodri
45 - Arda Güler
46 - Ruben Dias
47 - Hakan Çalhanoğlu
48 - Jamal Musiala
49 - Nico Paz
50 - Cristiano Ronaldo
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var - Son Dakika
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