Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var

12.06.2026 14:34
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The Athletic'in 2026 Dünya Kupası öncesi hazırladığı en iyi 50 futbolcu listesinde Arda Güler 45'inci, Hakan Çalhanoğlu ise 47'nci sırada yer aldı. Her iki milli futbolcu için de övgü dolu değerlendirmeler yapıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen spor yayınlarından The Athletic, turnuvada mücadele edecek en iyi 50 futbolcuyu sıraladı.

Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'den 2 yıldız var

Yayımlanan listede A Milli Takım'dan iki futbolcu kendisine yer buldu. Arda Güler 45'inci sırada yer alırken, Hakan Çalhanoğlu ise 47'nci basamakta gösterildi.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

The Athletic'in Arda Güler için yaptığı değerlendirmede genç yıldızın Real Madrid'de geçirdiği başarılı sezon ön plana çıkarıldı. Analizde, Vincenzo Montella'nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı oyuncu olarak gösterilen Arda'nın, Dünya Kupası'nda Türkiye adına kilit rol üstlenmesinin beklendiği vurgulandı.

Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN LİDERLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Listede 47'nci sırada yer alan Hakan Çalhanoğlu için yapılan değerlendirmede ise tecrübeli futbolcunun oyun kurucu özellikleri ve duran toplardaki etkinliği öne çıkarıldı. Çalhanoğlu'nun penaltı ustalığı ve hücum katkısıyla benzer profildeki birçok orta saha oyuncusundan ayrıldığı ifade edildi.

Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var

LİSTENİN ZİRVESİNDE DEMBELE VAR

The Athletic'in hazırladığı sıralamada ilk sırayı Fransız yıldız Ousmane Dembele aldı. Harry Kane ikinci, Lamine Yamal üçüncü sırada yer alırken, ilk 10'da Kylian Mbappe, Pedri, Achraf Hakimi ve Bruno Fernandes gibi yıldız isimler de kendilerine yer buldu.

The Athletic tarafından belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu sıralaması şu şekilde oluştu:

1 - Ousmane Dembele

2 - Harry Kane

3 - Lamine Yamal

4 - Michael Olise

5 - Vitinha

6 - Kylian Mbappe

7 - Gabriel

8 - Pedri

9 - Achraf Hakimi

10 - Bruno Fernandes

11 - Luis Diaz

12 - Declan Rice

13 - Erling Haaland

14 - Nuno Mendes

15 - Vinicius Junior

16 - Joshua Kimmich

17 - William Saliba

18 - Willian Pacho

19 - Jude Bellingham

20 - Federico Valverde

21 - Raphinha

22 - Jonathan Tah

23 - Thibaut Courtois

24 - Dayot Upamecano

25 - Lionel Messi

26 - Enzo Fernandez

27 - Antoine Semenyo

28 - Virgil van Dijk

29 - Desire Doue

30 - Joao Neves

31 - Bukayo Saka

32 - Moises Caicedo

33 - Jeremy Doku

34 - Florian Wirtz

35 - Yan Diomande

36 - Fabian Ruiz

37 - Julian Alvarez

38 - Martin Odegaard

39 - Rayan Cherki

40 - Bernardo Silva

41 - Marquinhos

42 - Mohamed Salah

43 - Piero Hincapie

44 - Rodri

45 - Arda Güler

46 - Ruben Dias

47 - Hakan Çalhanoğlu

48 - Jamal Musiala

49 - Nico Paz

50 - Cristiano Ronaldo

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası, Arda Güler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Kenan yıldız ilk otuza rahat girer 1 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Türkiyenin en iyisi Kenan yildiz 0 0 Yanıtla
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    ronaldoyu 50 ye yazmışlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var - Son Dakika
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