Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti - Son Dakika
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Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özgür Özel\'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu\'nu işaret etti
12.06.2026 13:42
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CHP'de yaşanan kriz ve yeni parti tartışmalarına ilişkin konuşan Özgür Özel, CHP'yi bırakma niyetlerinin olmadığını ve mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Ancak Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiyi AK Parti'ye dayanak yapmaya devam etmesi, CHP'yi küçültmesi, kendilerini parti içinde siyaset yapamaz hale getirmesi ve Türkiye'yi CHP ile normal bir zemine taşıma umutlarını ortadan kaldırması durumunda mecburen yeni parti kurulacağını" ifade etti.

CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yeni parti kuracağı yönündeki iddialara yanıt veren Özgür Özel, şu an için böyle bir planlarının olmadığını söyledi. Özel, CHP içinde mücadeleyi sürdüreceklerini belirtirken, tüm yolların tükenmesi halinde yeni parti seçeneğinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"CHP'Yİ BIRAKMA NİYETİMİZ YOK"

CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, yeni parti kuracağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Parti içinde mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Özel, "Ben ona hiç bakmıyorum. Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz. Bu parti bizim partimiz. Bizim bu partinin örgütü ile, tabanı ile, seçmeni ile gönül bağımız var. Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım. Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz" dedi.

"YENİ PARTİ ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK"

Özel, CHP içinde siyaset yapma imkanlarının devam ettiği sürece yeni parti kurma seçeneğinin masada olmadığını belirtti. Parti içinde mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Özel, tüm hukuki ve siyasi yolları sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiriler yönelten Özel, "Parti içinde mücadeleyi sürdürebildiğimiz sürece yok. Olmaz. Ama şunu görürüz; Kemal Kılıçdaroğlu partiyi AK Parti'ye dayanak yapmaya devam eder, partiyi küçültür, bitirmek için çabalamaya devam eder, bizi de CHP içinde siyaset yapamayacak hale getirir, Türkiye'yi normal bir düzleme CHP ile taşıma umudumuzu yok eder; o zaman mecburen yeni parti kurulur" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ DENEMEDEN CHP'Yİ BIRAKMAYIZ"

Özel, yeni parti seçeneğinin son çare olacağını belirterek, "Ama biz sonuna kadar uğraşmadan, her şeyi denemeden, elimizden gelenin tümünü ortaya koymadan CHP'yi bırakamayız. Vicdanımızda 'Keşke şunu da yapsaydık' diyecek bir tek nokta bırakmak istemiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, AK Parti, Türkiye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • selim cehreli selim cehreli:
    haydeee 0 0 Yanıtla
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