Rize\'de İranlı İşçilere Saldırı

Hacı Mehmet Murat:

bu işçilere yapılan muamele gayet berbat da şimdi soruşturma açılmış ama yetkililer bunu ne kadar ciddiye alacak merak ettim ya çünkü böyle olaylar çok oluyo da sonra bir hiç oluyo işte yetkililer ne yapacak bunu merak ediyorum açıkçası