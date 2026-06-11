Rize'de İranlı İşçilere Saldırı - Son Dakika
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Rize'de İranlı İşçilere Saldırı

Rize\'de İranlı İşçilere Saldırı
11.06.2026 16:13
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Çayeli'nde 38 İranlı işçi, ücret talebi sonrası saldırıya uğradı, yaralılar hastanede tedavi altında.

Rize'nin Çayeli ilçesine iş ve çalışma izni vaadiyle getirildiklerini öne süren 38 İranlı çay işçisi, ücretlerini talep etmeleri üzerine çıkan tartışmada saldırıya uğradıklarını iddia etti.

İddiaya göre, yaklaşık 20 gün önce kendilerine iş bulunacağı ve çalışma izni alınacağı vaadiyle Rize'nin Çayeli ilçesine gelen 38 İranlı işçi, sanayi sitesinde uygun olmayan şartlarda konaklatıldı. Günlük çay yevmiyesi 3-4 bin TL olduğu halde işçilerin iddiasına göre kendilerine sadece bin 100 TL verildi. 15 gün boyunca çalışan işçiler, hak ettikleri ücretleri isteyince kendilerine iş bulduğu ve aslen Samsunlu olduğu öne sürülen M.Y. ile aralarında tartışma yaşandı. İddiaya göre M.Y., telefonla çağırdığı yaklaşık 15 kişiyle birlikte işçilere saldırdı. Saldırıda çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, Çayeli ve Rize merkezdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çayeli, Dünya, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de İranlı İşçilere Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hacı Mehmet Murat Hacı Mehmet Murat:
    bu işçilere yapılan muamele gayet berbat da şimdi soruşturma açılmış ama yetkililer bunu ne kadar ciddiye alacak merak ettim ya çünkü böyle olaylar çok oluyo da sonra bir hiç oluyo işte yetkililer ne yapacak bunu merak ediyorum açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Yıldırım Çamlı Yıldırım Çamlı:
    ya bu ne ya! ülkeye gelen insanlar böyle muamele görüyo! turizm sezonunda böyle haberler çıkmasına bakın ya neyin kafa bu! ülke imajı kalite ülke imajı 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Gül Ünalan Ayşe Gül Ünalan:
    teknoloji ve dijital sistemler bu tür işçi istismarını önlemede çok yardımcı olabilir diye düşünüyorum umarım yetkililerin bu konuda bir uygulaması olur 0 0 Yanıtla
  • Orhan Kaya Orhan Kaya:
    çalışmayan parayı vermiyosan işçi seni ister de neye saldırıyorsun ya vallahi bunlar nerede kalmış insanlar! 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Avcı Mehmet Avcı:
    yok bu tür olaylar artan bir endişedir maalesef işçi haklarının korunması devletin temel görevidir ve bunun uygulanması şarttır 0 0 Yanıtla
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