Netflix, Türk öğretmene 2 milyon TL tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Netflix, Türk öğretmene 2 milyon TL tazminat ödeyecek

Netflix, Türk öğretmene 2 milyon TL tazminat ödeyecek
10.06.2026 21:36
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Kamuoyunda "Matematiğin Güler Yüzü" olarak tanınan popüler matematik öğretmeni Mustafa Güler'in, dijital yayın devi Netflix'e karşı açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Netflix'in görüntülerini izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Güler'e toplam 1 milyon 950 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Sosyal medyada ürettiği eğitim içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan ve "Matematiğin Güler Yüzü" olarak tanınan öğretmen Mustafa Güler’in, küresel dijital yayın platformu Netflix ile yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü telif hakkı mücadelesinde nihai karar çıktı.

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın 8. celsesinde mahkeme heyeti, davanın kısmen kabulüne karar vererek Netflix'i mahkum etti.

YAKLAŞIK 2 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Bilirkişi raporları ve mahkeme incelemeleri sonucunda, dijital platformun Mustafa Güler'e ait görüntüleri izinsiz kullanıldığı tescillendi.

Bililirkişi raporuyla tespit edilen ve ıslah yoluyla artırılan 1 milyon 800 bin TL tutarındaki telif tazminatının, 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte Netflix'ten tahsil edilmesine karar verildi. Güler'in uğradığı manevi zarar için takdir edilen 150 bin TL manevi tazminatın da yine aynı tarihten itibaren işleyecek avans faiziyle davacıya ödenmesine hükmedildi.

Tarafların yüzüne okunan bu karara karşı, Netflix'in 2 hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunma hakkı bulunuyor.

Netflix, Türk öğretmene 2 milyon TL tazminat ödeyecek

GÜLER: EMEK VEREN, ÜRETEN VE HAKKINI HUKUK YOLUYLA ARAYAN HERKES ADINA ANLAMLI BİR GELİŞME

Kazandığı büyük hukuk zaferinin ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Mustafa Güler, bu davanın sadece şahsi bir mesele olmadığını, tüm içerik üreticileri için emsal niteliği taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğüm bu hukuk mücadelesinde; emeğin, fikrî üretimin ve bireysel hakların korunması adına önemli bir karar verilmiş olmasını son derece değerli buluyorum. Başından beri hukuka ve adalet mekanizmasına olan güvenimi korudum. Verilen kararın; emek veren, üreten ve hakkını hukuk yoluyla arayan herkes adına anlamlı bir gelişme olduğuna inanıyorum."

Mustafa Güler, Teknoloji, Mahkeme, Gündem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Netflix Netflix, Türk öğretmene 2 milyon TL tazminat ödeyecek - Son Dakika

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