Fenerbahçe’de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım yönetimi, sarı-lacivertli camiayı heyecana boğmaya devam ediyor.
Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerinde mutlu sona ulaşarak hücum hattını tamamen yenileyen yönetim, taraftara asıl büyük sürprizi Rashford ile yapmaya hazırlanıyor.
Gözünü dünya yıldızlarına diken sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın dünyaca ünlü kanat-forveti Marcus Rashford’ı kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öğrenildi. İngiliz yıldızın menajeriyle ilk temasları kuran Aziz Yıldırım kurmaylarının, transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.
Geride kalan sezon Barcelona'da 49 resmi maça çıkan Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor - Son Dakika
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