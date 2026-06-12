İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

12.06.2026 14:09
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İçişleri Bakanlığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in mahkemede "Utanan çıksın" diyerek söze başlayıp dile getirdiği "gözaltında çıplak arama" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı sürecinde "çıplak arama" yapıldığı yönündeki iddiası kamuoyunda ses getirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iddiaları "asılsız" diyerek reddederken, İçişleri Bakanlığı iddiaların tüm yönleriyle araştırılması için mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin, "Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

FATOŞ PINAR TÜRKER'DEN "ÇIPLAK ARAMA" İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında savunma yapan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığını iddia etti. Türker, yer yer zorlandığı konuşmasında yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

“Böyle arşiv odası gibi bir yere aldı kadın memur beni. ‘Soyun’ dedi. ‘Nasıl yani’ dedim. Eldiven taktı eline. Arkada klasörler, çok küçük bir oda. ‘Üstünü çıkar’ dedi. Üstümü çıkardım. Kontrol yaptı. ‘Tamam. Üstünü giyebilirsin’ dedi. ‘Gidebilir miyim’ dedim. ‘Hayır. Eşofmanını da indir’ dedi. İndirdim. ‘Çamaşırını da’, ‘Nasıl yani’ dedim. ‘İndireceksin’ dedi. Dolayısıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim. ‘Şimdi yere çömel’ dedi. Utananlar varsa çıkabilir, ben utanmıyorum ama yani bu insanların onurunu, gururunu yıkmak için yapılıyormuş ama yapan utansın, ben utanmıyorum. ‘Cinsel organını aç’ dedi. ‘Başını, arkanı dön, eğil’ filan. ‘Tamam’ dedi. Hani eldiven taktı ya eline, eldiveni kullanmadığı için biz mutlu olduk. Çünkü ben böyle jinekolojik muayene filan gibi bir şey olacak zannettim. Hani eldiven takınca biz sevindik nezarette sonra, tutuklandıktan sonra Fatoş’un çığlıklarıyla Elif’in ağlamasını hiç unutmuyorum.”

BAŞSAVCILIKTAN İDDİALARA YALANLAMA: TAMAMEN ASILSIZ

Türker'in mahkeme salonundaki iddialarının basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek resmi bir basın açıklaması yayınladı.

Rüşvet almak suçlamasıyla 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanan Türker'in aynı gün Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, çıplak arama ve depo iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

"ARAMA SADECE 1 DAKİKA SÜRDÜ, KIYAFETLERİ ÇIKARILMADI"

Kuruma kabul ve arama işlemlerinin mevzuatın 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Başsavcılık, arama anının detaylarını şu ifadelerle paylaştı:

"Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir. Saat 18.01’de başlayan arama işlemi 18.02’de tamamlanmıştır."

"ŞİKAYETİM YOK" DİYEREK TUTANAĞA İMZA ATTI

Başsavcılık, aramadan sonra tutulan belgede, bizzat tutuklu Fatoş Pınar Türker'in "herhangi bir zararının ya da şikayetinin bulunmadığı" hususunun açıkça tespit edildiğini belirtti.

Açıklamanın sonucunda, sanığın mahsusa ayrılmış yaşam alanları dışında bir depoda tutulduğu iddiaları da reddedilerek, cezaevine kabul ve yerleştirme işlemlerinin hukuka tam uygunlukla yapıldığı ifade edildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden iddialara yalanlama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan asılsız iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu paylaşımlarda, İBB iştiraki Medya A.Ş. Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunduğu süre içerisinde maruz kaldığını iddia ettiği uygulamalara ilişkin beyanlarına yer verilmiştir.

"TÜM İŞLEMLER MEVZUATA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri; Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Mülkiye, Güncel, Polis, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • adem öztürk adem öztürk:
    keşke şu yalancıları silkseler. karakter yoksunu; şikayetçi değilsen neden anlatıyorsun? madem böyle birşey var o zaman şikayetçi ol. işiniz gücünüz algı yalan dolan. ayrı kim bilir zamanında oranda neler saklamışsındır. belki de başkasının bir parçası kalmıştır belli mi olur... 0 0 Yanıtla
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