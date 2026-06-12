Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar

Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe\'de Asensio için karar
12.06.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada henüz teknik direktör kararının verilmediği belirtilse de kamuoyunda Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertlilere imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kocaman'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması durumunda Marco Asensio'nun takımda kritik bir rolünün olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte kulüpte idari ve teknik yapılanma süreci tüm hızıyla sürüyor. 

AYKUT KOCAMAN'A KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla basında çıkan teknik direktör iddialarını isim vermeden yalanlayıp henüz kesin bir karar alınmadığını belirtmiş olsa da, spor kamuoyunda takımın başına Aykut Kocaman'ın geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ASENSIO İÇİN KARAR

Gelecek sezonun kadro planlaması üzerine çalışmalarına şimdiden başlayan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman'ın, takımın İspanyol yıldızı Marco Asensio hakkında net bir karar verdiği öğrenildi.

Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar

LİSTENİN EN BAŞINDA 

Kocaman’ın; Asensio'nun yüksek teknik kapasitesi, üstün oyun görüşü ve pas kalitesinin sarı-lacivertli ekibin yeni sezondaki oyun şablonu için kritik bir öneme sahip olduğunu düşündüğü aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcı, İspanyol yıldızı "takımda tutulacaklar listesinin en başına" yazdı. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla kilit bir rol üstlenen ve saha içi organizasyonunda belirleyici bir konuma sahip olan Marco Asensio'nun, yeni dönemde de Aykut Kocaman yönetimindeki takımın hücum merkezinde ve liderlik rolünde yer alması planlanıyor. 

Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar

Aykut Kocaman, Marco Asensio, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
FIFA 2026 Dünya Kupası’nın ilk golü Meksika’dan FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk Maç oynanırken reklam arası verildi Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:26
Transfer tamam Jose Mourinho, G.Saray’ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
18:37
Herkes Dünya Kupası’nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
18:18
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 19:41:42. #7.12#
SON DAKİKA: Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.