Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada - Son Dakika
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Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

11.06.2026 23:05
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı ile minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma, araç kamerasına yansıdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, savcı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı. Minibüs şoförü hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sakarya'da bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki taraf hakkında da adli ve idari soruşturma başlattı.

SAVCI İLE MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, dün Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, minibüs şoförü S.K. ile otomobil sürücüsü B.Y.Ç. arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışma minibüsün araç kamerasına yansıdı. B.Y.Ç.'nin Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.06.2026 tarihinde Sakarya ili Adapazarı ilçesinde trafikte meydana gelen ve bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında başlayan, daha sonra diğer kişilerin de dahil olduğu olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınmış, kamera kayıtları ve diğer deliller incelenmiş, olayda yer alan kişiler hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Olayda adı geçen Cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden 'Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi', 'Basit Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmıştır."

Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı hakkında, çeşitli maddelerden adli ve idari soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesinde yer alan 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin düzenleme kapsamında, Cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Sakarya, Trafik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Filinta Filinta:
    Desenize gene yüz binlik cezalar havada uçuşacak. 0 0 Yanıtla
  • Nihal Aydın Nihal Aydın:
    başlığa bakınca pek iyi bir görüntü değil doğru, ama soruşturmanın başlatılması iyi olmuş. Tabii ki kimsenin ne unvanı olursa olsun trafikte tartışmalar olmaması lazım. Umarım adalet düzgün işler de her taraf gereken cezayı alır. 0 0 Yanıtla
  • Kalender Sglk Kalender Sglk:
    savcı minibüs şoförüne saldırıyo tabi tartışırlar hani ne bekliyorduk bu zamanlaması da çok garip değil mi 2026da mı olmuş bu olay şimdi mi haber oluyo 0 0 Yanıtla
  • Haluk Bölükbaşı Haluk Bölükbaşı:
    yazık be bu da mı kaldı şimdi savcılar da trafikte tartışıyo mu yani bunun devamı gelir mi acaba bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum ama yazık 0 0 Yanıtla
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