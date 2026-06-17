Usulsüz sağlık raporu operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama - Son Dakika
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Usulsüz sağlık raporu operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama

Usulsüz sağlık raporu operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama
17.06.2026 14:22  Güncelleme: 14:24
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Hatay merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz sağlık raporu düzenleyerek kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 154 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz sağlık raporu hazırlayarak kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, usulsüz sağlık raporu alan 154 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

SORUŞTURMA 14 İLDE YÜRÜTÜLDÜ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay merkezli 14 ilde yürütülen soruşturmada, 10 kişinin usulsüz sağlık raporu düzenleyerek kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattığını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarını işledikleri tespit edilen örgüt lideri ve üyelerinin aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 

6 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 6 ajanda, 1 hard disk, başkaları adına düzenlenmiş 11 sağlık raporu ve 12 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, malulen emeklilik, bakım aylığı, ÖTV muafiyetli araç alımı ve sosyal yardım almak amacıyla usulsüz sağlık kurulu raporu temin ettikleri tespit edildi. Ayrıca usulsüz sağlık raporu alan 154 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usulsüz sağlık raporu operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama - Son Dakika

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