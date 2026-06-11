Londra'da mucize kurtuluş, kendini boşluğa bırakan küçük kızı son anda yakaladılar - Son Dakika
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Londra'da mucize kurtuluş, kendini boşluğa bırakan küçük kızı son anda yakaladılar

11.06.2026 23:35
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Londra'da işlek bir caddede binanın pencere pervazına tırmanarak dakikalarca havada asılı kalan küçük kız, dehşet dolu anların ardından mucizevi bir şekilde kurtarıldı. Güçten düşerek kendini boşluğa bırakan çocuk, tam altına yerleşen polis memuru ve bir vatandaş tarafından havada yakalandı. Londra Polis Teşkilatı, ihbardan sadece 9 dakika sonra gerçekleştirilen bu başarılı müdahale sayesinde çocuğun yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir binanın pencere pervazına tırmanan ve saniyelerce havada asılı kalan küçük kız, yürekleri ağza getirdi. Çevredeki kalabalığın dehşet dolu bakışları arasında elleri gevşeyerek boşluğa düşen çocuk, tam altına konuşlanan bir polis memuru ve bir vatandaşın refleksleri sayesinde mucizevi bir şekilde hayata tutundu.

Doğu Londra’daki Ilford High Road üzerinde salı günü öğleden sonra kelimenin tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, küçük bir kız çocuğunun H&T isimli rehinci dükkanının hemen üzerindeki binanın dış çıkıntısına çıktığı ve pencerelerin altındaki pervaza tehlikeli bir şekilde tutunduğu görüldü.

Londra'da mucize kurtuluş, kendini boşluğa bırakan küçük kızı son anda yakaladılar

KORKU DOLU DAKİKALAR YAŞANDI 

Sokaktaki insanların çaresizce çığlık attığı ve aşağıda toplandığı o anlarda, alt kattaki bir pencereden çıkan panik halindeki bir kadın, tehlike içindeki çocuğa seslenerek yardım etmeye çalıştı. Durumun ciddiyetini gören  bir adam ile o sırada caddede bulunan bir polis memuru, hemen rehinci dükkanının tentesinin üzerine tırmanarak tam çocuğun düşeceği noktada pozisyon aldı.

Küçük kızın tutunduğu alanda daha fazla dayanamayıp ellerini bırakmasıyla birlikte sokaktan feryatlar yükseldi. Ancak tentenin üzerindeki kahraman vatandaş ve polis memuru, hızla aşağı doğru düşen çocuğu havada yakalamayı başardı.

Londra'da mucize kurtuluş, kendini boşluğa bırakan küçük kızı son anda yakaladılar

VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA KARŞILADI 

Küçük çocuk, kendisini yakalayan adamın kollarında güvenli bir şekilde tutulduktan sonra alt kattaki pencereden tekrar içeriye, kendisini bekleyen kadına teslim edildi. Olayın sorunsuz atlatılmasının ardından aşağıda bekleyen meraklı kalabalık büyük bir rahatlama yaşayarak kurtarma ekibini alkışlarken, üstsüz vatandaşın kendisiyle birlikte hayat kurtaran polis memuruna sarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Londra'da mucize kurtuluş, kendini boşluğa bırakan küçük kızı son anda yakaladılar

MET POLICE: DOKUZ DAKİKADA GÜVENLİĞE ALINDI

Olayın ardından açıklama yapan Londra Polis Teşkilatı (Met Police) sözcüsü, ihbarın hemen ardından ekiplerin bölgeye intikal ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Polis memurları, 9 Haziran Salı günü saat 15:23'te, bir çocuğun pencere pervazına tırmanmasıyla ilgili güvenlik endişeleri üzerine Ilford High Road'a çağrıldı. Kız çocuğu, olay yerine hızla ulaşan bir polis memuru ve bir vatandaşın kahramanca müdahalesiyle saat 15:32'de güvenli bir yere götürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir ve çocuk bu tehlikeli süreci yara almadan atlatmıştır."

Londra'da mucize kurtuluş, kendini boşluğa bırakan küçük kızı son anda yakaladılar

İngiltere, Güvenlik, Londra, Polis, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Londra Londra'da mucize kurtuluş, kendini boşluğa bırakan küçük kızı son anda yakaladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Metin Oxxo Metin Oxxo:
    abi çok korkunç bir durum ya valla şanslı bu kız ama bi taraftan şu polis ve vatandaş adamlara bak ne kadar hızlı davrandılar gerçekten kahraman insanlar varmış yani kim haksız kim haklı bilemiyorum ama işte böyle olaylarda insanların insanı kurtarması güzel birşey 0 0 Yanıtla
  • Öykü Oruç Öykü Oruç:
    ingilteredeki polisler 9 dakikada müdahale ediyor bizde kapıya gelmesi mi bekleyelim biz ne kadar geç mi hala konuşuyoruz 0 0 Yanıtla
  • Gökmen Alpaslan Bacak Gökmen Alpaslan Bacak:
    çok iyi kurtarıldı bu küçük melek ama biz bu tür olayları bir daha görmemeliyiz yani çocukların güvenliği için evlerde daha sağlam önlemler alınması lazım pencere korkuluğu ve kilitleri kontrol etmek gerekiyor çocuklar meraklı oluyor işte böyle durumlar oluşuyo devletimiz de bu konuda bilinçlendirme yapmalı 0 0 Yanıtla
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