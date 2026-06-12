Çıralı\'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, doğa harikası tatil beldesi Çıralı'da 52 yıldır yaşanan kadastro, mülkiyet ve kullanım uyumsuzluklarından kaynaklanan sorunların çözümünü sağlayacağını söyledi. Uslu, "Bu adeta Çıralı'ya ait bir kanun gibi oldu. Gerekçesinde de 'Çıralı'daki sorunu çözmek için bu kanunu yazdık' diye açıkça yazdık. Gerekçesinde de yazıyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer ilçesine bağlı caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ve dünyada ilk olimpiyat ateşinin kaynağı olan Yanartaş gibi doğa harikalarıyla ünlü tatil merkezi olan Çıralı'da, 52 yıldır devam eden kadastro, mülkiyet ve kullanım uyumsuzluklarından kaynaklanan sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile son bulacağını kaydetti.

"UYGULAMADAKİ ÇELİŞKİLER GİDERİLECEK"

Çıralı'daki sorunun çözümü için çok önemli bir yasal adım attıklarını belirten Uslu, "Kabul ettiğimiz kanunda yer alan Orman Kanunu Ek-23'üncü maddesi; Antalya'nın Kemer ilçemizin Çıralı Mahallesi'ni de ilgilendiren önemli bir düzenlemedir. Ek-23 düzenlemesi; Çıralı Mahallemizde yıllardır devam eden kadastro, mülkiyet ve kullanım uyumsuzluklarından kaynaklanan sorunların çözümünü sağlayacaktır. Kanun gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere; yaptığımız düzenleme ile Antalya Kemer Çıralı Mahallemizde ve benzer alanlarda yeniden değerlendirme süreçleri başlatılacaktır. Bu sayede uygulamadaki çelişkiler giderilecek ve vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı belirsizliklerin sona erdirilmesi hedeflenecektir. Yıllardır beklenen bu düzenleme, Çıral'ımıza, Kemer'imize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

BÖLGE YENİDEN PLANLANACAK

Çıralı'da yaşanan bu sorunun uzun yıllardır çok karışık bir hal aldığını belirten Atay Uslu, "Buranın olayı çok karışık, geçmişte buralar tarım arazisiydi. 1974 yılından bu yana sorun devam ediyor. 700 dekara yakın bir alan ve kadastro, burayı orman yapmış. Vatandaş, itiraz etmiş. Sonra burası 2-B olmuş. Sonra yine mahkeme kararlarıyla burası orman olmuş. Sorun bu. Biz de burayı tekrar 2-B statüsüne döndürülmesine, inceleme yapılacak bilimsel raporlara göre durumu neyse tespit edecek. Zaten mevcut durumunda orası artık köylünün malı, ona dönecek. Bölge orman olduğu için yıkım kararı vardı, biz bölgenin koruma imar planı çerçevesinde yeniden planlanmasını sağlayacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı orada koruma imar planı yaptı. Belki de Türkiye'de koruma imar planını ilk defa tamamen uygulayan köylerden biri Çıralı oldu" diye konuştu.

"BU İŞİ 7 YILDIR TAKİP EDİYORUM"

Bu durumun Türkiye genelinde Çıralı dışında başka bir bölgede olmadığını ifade eden Atay Uslu, "Bu adeta Çıralı'ya ait bir kanun gibi oldu. Gerekçesinde de 'Çıralı'daki sorunu çözmek için bu kanunu yazdık' diye açıkça yazdık. Gerekçesinde de yazıyor. Çıralı'da bir mülkiyet sorunu var, bunu çözmek amacıyla bu kanun, daha doğrusu Çıralı'daki devletle vatandaş arasındaki bu sorunu çözmek için yapılmış, mülkiyet sorunu çözmek için yapılmış bir kanun teklifi diye yazdık. Şimdi bu kanun teklifi Meclis'e sunuldu, Genel Kurul'dan geçti. Şimdi Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Bu işi yaklaşık 7 yıldır takip ediyorum, özel kanun çıkartalım diye ve çözdük. Tabii Tarım Bakanı'nın çok büyük katkısı var. Grup başkanının çok büyük katkısı var. Orman Genel Müdürlüğü sorunun çözülmesi için büyük gayret gösterdiler" dedi.