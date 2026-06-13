Dünya Kupası\'nda büyük kriz! Kane\'in kramponları bile çalındı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İngiltere Milli Takımı'nda büyük bir kriz yaşandığı iddia edildi. Daily Mail'in haberine göre, takımın ABD'deki kampı için taşınan ekipmanların önemli bir bölümü kayboldu.

ANTRENMAN TOPLARI ORTADAN KAYBOLDU

Haberde yer alan bilgilere göre İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanlarda kullanacağı topların büyük kısmı çalındı. Takımın elinde yalnızca bir antrenman topunun kaldığı öne sürüldü.

TUCHEL'İN TAKTİK PANOLARI DA YOK

Kayıp malzemeler arasında teknik direktör Thomas Tuchel'in kullandığı taktik panoları ve bazı teknik ekipmanların da bulunduğu belirtildi. Bu durumun teknik heyeti zor durumda bıraktığı ifade edildi.

KANE VE BELLINGHAM DA ETKİLENDİ

İngiltere'nin yıldız futbolcuları Harry Kane ve Jude Bellingham'a ait bazı kramponların da kayıp olduğu aktarıldı. Takımın birçok ekipmanının aynı sevkiyat sırasında ortadan kaybolması dikkat çekti.

ŞÜPHELER ŞOFÖRLER ÜZERİNDE

Haberde, olayla ilgili yürütülen incelemede malzemeleri taşıyan şoförlerin şüpheliler arasında yer aldığı öne sürüldü. Yetkililerin kaybolan ekipmanları bulmak için soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.