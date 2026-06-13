CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi - Son Dakika
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CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
13.06.2026 09:46
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Olağanüstü kurultayın tedbir kararı nedeniyle yapılamayacağını savunan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, sonbaharda başlayacak mahalle delege seçimleriyle olağan kurultay sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

CHP’de yeni delege yapısının oluşturulması için çalışmalar hız kazandı. Parti yönetimi, eylül ayında başlayacak kongre takviminin gelecek yılın ilkbaharında tamamlanmasını öngörüyor.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

KURULTAY SÜRECİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstinaf Mahkemesinin verdiği tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultayın gerçekleştirilemeyeceğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ekip, olağan kurultay sürecini başlatmak amacıyla harekete geçti. Mevcut delegelerin iradesinin çeşitli nedenlerle zedelendiğini öne süren Genel Merkez kurmayları, delege yapısını tamamen yenilemeyi planlıyor. Parti yönetiminin kurultay takvimine ilişkin hazırlıkları kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

SÜRECİN GELECEK İLKBAHARA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe ve il kongrelerinin yapılacağını belirten parti kurmayları, sürecin eylül ayında başlayacağını ve gelecek yılın ilkbaharında tamamlanacağını ifade etti. Kongre takvimi işlerken mahkeme sürecinin de yakından takip edileceği belirtiliyor.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

İHRAÇ DEVAM EDECEK Mİ?

Mutlak butlan kararının kesinleşmesi hâlinde Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, milletvekilleri ve parti örgütleriyle bir araya gelerek kurultayın tarihini netleştireceği ifade ediliyor. Olağan kurultayın gelecek yılın nisan veya mayıs ayında yapılabileceği de konuşuluyor. Bu süreçte milletvekilleri, belediye başkanları ile il ve ilçe örgütlerine yönelik ihraç işlemlerinin devam edeceği öne sürülüyor.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

YENİ PARTİ İDDİASI GÜNDEMDE

Öte yandan, yeni bir siyasi parti kurma hazırlıklarını tamamladığı belirtilen Özgür Özel ve ekibinin, süreçte yaşanabilecek bir çıkmaz durumunda CHP'den ayrılarak yeni oluşuma geçebileceği iddia edildi.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

Özel'e yakın kaynaklar, yaklaşık 70 milletvekili ile çok sayıda belediye başkanının böyle bir adım için hazır beklediğini öne sürdü. Kurmaylar, bu senaryonun gerçekleşmesi hâlinde Türkiye'nin ana muhalefet partisinin yeni oluşum olacağını savunuyor.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP'DE NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmış, kurultayın ikinci turunda Özgür Özel genel başkan seçilmişti. Kurultayın ardından bazı delegeler ve partililer, delegelerin iradesinin çeşitli yöntemlerle etkilendiğini öne sürerek yargıya başvurdu. Açılan davalarda kurultayın iptali ve alınan kararların geçersiz sayılması talep edildi.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

"MUTLAK BUTLAN" TARTIŞMASI BAŞLADI

Dava sürecinde, kurultayın hukuken yok hükmünde sayılması anlamına gelen "mutlak butlan" iddiası gündeme geldi. Bu görüşü savunanlar, mahkemenin kurultayı geçersiz sayması halinde parti yönetiminin eski yönetime dönebileceğini öne sürdü. Buna karşılık Özgür Özel yönetimi ise kurultayın demokratik ve hukuka uygun şekilde yapıldığını savundu.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Dosya çeşitli mahkemelerde değerlendirilirken, süreç CHP içindeki siyasi tartışmaları da artırdı. Bir tarafta mevcut yönetim, diğer tarafta Kılıçdaroğlu'na yakın isimler farklı değerlendirmelerde bulundu.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

YENİ PARTİ İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Mahkeme süreci ve olası karar senaryoları nedeniyle zaman zaman CHP içinde ayrışma yaşanabileceği ve bazı isimlerin yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak bu konuda resmî olarak açıklanmış bir ayrılık ya da kurulmuş yeni bir parti bulunmuyor.

CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi - Son Dakika

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