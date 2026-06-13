LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar

Ankara'da bir lisede gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrenciler ve veliler kısa süreli bir kriz yaşadı.

İddiaya göre sınava dakikalar kala çok sayıda öğrenci okul bahçesine alınmadı. Duruma tepki gösteren veliler, okul yönetimiyle görüşerek öğrencilerin içeri alınmasını istedi.

VELİLERDEN TEPKİ GELDİ

Okul kapısında yaşanan bekleyiş sırasında veliler, sınava kısa süre kala öğrencilerin dışarıda tutulmasına tepki gösterdi. Veliler, "Saat daha 09.00 sınav 09.30'da başlayacak. Çocuklar gelmiş buraya niye almıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Sınav stresi yaşayan öğrenciler de yaşanan belirsizlik nedeniyle zor anlar yaşadı.

OKUL MÜDÜRÜ: YANLIŞ ANLAŞILMA YAŞANDI

Tepkilerin ardından okul müdürü devreye girerek olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Yapılan açıklamanın ardından öğrencilerin tamamı okula alınırken, sınav öncesi yaşanan kısa süreli gerginlik sona erdi.

ÖĞRENCİLER SINAVA GİRDİ

Yaşanan aksaklığın giderilmesinin ardından öğrenciler sınav salonlarına yönlendirildi. Böylece sınav öncesi yaşanan kriz çözüme kavuştu. Ancak öğrenciler sınava girmeden gergin anlar yaşamış oldu.