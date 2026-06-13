2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanının yanı sıra saha dışındaki anlar da dikkat çekmeye devam ediyor. Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen etkinlikte sahne alan Filistin-Şilili şarkıcı Elyanna, tercihiyle gündeme geldi.
Filistin kökenli sanatçı, performansı sırasında sahneye kefiye ile çıktı. Elyanna'nın bu tercihi tribünlerde ve ekran başındaki izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.
Dünya Kupası etkinliğinde Fas-Kanadalı sanatçı Nora Fatehi de sahne alan isimler arasında yer aldı. Müzik ve futbolun buluştuğu organizasyon, karşılaşma öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.
Elyanna'nın sahnedeki görüntüleri karşılaşma öncesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Ünlü sanatçının kefiye ile verdiği görüntü, etkinliğin öne çıkan detaylarından biri oldu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili - Son Dakika
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