Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı

Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
12.06.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Adak, yüksek sıcaklıklarda güneşten korunmanın önemini vurguladı ve alınması gereken önlemleri açıkladı.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Adak, yaz aylarında artan hava sıcaklıkları nedeniyle güneşten korunmanın önemine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Midyat Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Adak, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, güneş ışınlarının yaşam için gerekli olmakla birlikte uzun süre ve korunmasız şekilde maruz kalınmasının cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Ultraviyole (UV) ışınlarının güneş yanıkları, cilt lekeleri, erken yaşlanma ve cilt kanseri riskini artırdığını vurgulayan Adak, her yaşta güneşten korunma alışkanlığının kazanılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Güneşten korunmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Adak, "Güneşin yoğun olduğu saatlere dikkat edilmeli. Güneş ışınlarının en etkili olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalınmamalı. Dışarı çıkmadan yaklaşık 20 dakika önce cilt tipine uygun, güneş koruyucu ürünlerin uygulanması gerekir. Deniz, havuz veya aşırı terleme sonrasında koruyucuların yeniden sürülmesi önem taşımaktadır. Açık renkli ve uzun kollu giysiler, geniş kenarlı şapkalar ile UV korumalı güneş gözlükler güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu olur. Sıcak havalarda vücut daha fazla su kaybeder. Susama hissi beklenmeden gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi gerekir. Bebekler, çocuklar ve yaşlı bireyler güneşin zararlı etkilerine karşı daha hassas olurlar. Bu grupların uzun süre güneş altında kalmamasına özen gösterilmeli. Baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, bulantı, yüksek ateş ve ciltte kızarıklık gibi belirtiler güneş çarpması habercisi olabilir. Bu durumlarda kişinin serin bir ortama alınması, bol sıvı tüketmesinin sağlanması ve gerekli hallerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Güneşten korunmak sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde önemlidir. Basit önlemlerle hem cilt sağlığımızı koruyabilir hem de güneşin zararlı etkilerinden güvenli bir şekilde korunabiliriz dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Muhammed Adak, Hava Durumu, Mardin, Sağlık, Midyat, Güneş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

13:41
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
13:22
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:43:06. #7.13#
SON DAKİKA: Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.