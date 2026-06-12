Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı

Kırşehir'de Bozkırın Abdalları Kooperatifi üyesi mahalli sanatçılar, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki Türkiye A Milli Futbol Takımı için marş besteledi.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Vali Murat Sefa Demiryürek, 16 sanatçının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Demiryürek, "Bozkırın Abdalları'nın sesiyle, Dünya Kupası yolunda milli takımımıza başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı. Video, kısa sürede birçok vatandaştan beğeni alarak, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

İLK SINAV AVUSTRALYA

A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda TSİ 07.00'de başlayacak.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile, üçüncü maçında ise 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile karşılaşacak.