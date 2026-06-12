Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı - Son Dakika
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Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

12.06.2026 12:49
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Şişli'de 2016 yılında öldürülen Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz, olay yerinde yapılan keşifte cinayetin detaylarını anlattı. Gündüz, Kanbur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü söylerken, "'Paketiniz var' dedim. Kapıyı açtı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim. Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi" dedi.

Olay, 24 Mart 2016'da saat 20.05 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'ta meydana geldi. 90'lı yıllarda kurulan "Mezdeke" dans grubunun üyesi olan Aynur Kanbur (49), yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından tabancayla birden fazla kez ateş edilerek öldürüldü. Olay yerindeki incelemelerin ardından bulunan boş kovanlar, aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silahla eşleşmedi.

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

4 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Katilin bulunması için bir süre sonra özel bir ekip kuruldu. Ekip, şüphelinin Mecidiyeköy'de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüsüne ulaştı. Şapkalı olduğu belirlenen saldırganın eşkalini belirleyen polis onun nereden Metrobüse bindiğini tespit etmek için aylarca çalıştı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekibin sadece bu işle ilgilenerek 4 bin saatlik güvenlik kamera görüntülerini incelediği öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerini ağır çekim modunda izleyen cinayet polisleri, şapka kullanan şüphelinin, Avcılar metrobüs istasyonundan Mecidiyeköy'e doğru yola çıktığını belirledi. Polis bu gelişme üzerine bu duraktan otobüse binen tüm erkekleri incelemeye aldı. 16-50 yaş grubundaki bin 700 kişi akbil kayıtlarından bulunarak tek tek incelendi. İnceleme sonucunda Aynur Kanbur'un akrabası olduğu tespit edilen Bülent Gündüz'ün ismine ulaşıldı. Bülent Gündüz'ü inceleme altına aldığında hareketlerinin katille uyuştuğunu tespit etti.

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

İFADESİ ALINDI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz, ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur'u öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli Gündüz'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

10 YIL SONRA AYNI EVDE CİNAYETİ ANLATTI

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin katılımıyla olay yerinde keşif yapıldı. Narçiçeği Sokak'taki apartmana getirilen Gündüz, 'yer gösterme işlemi' ile cinayetin detaylarını anlattı. Yapılan çalışmanın polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

"ATEŞ ETTİM SONRA DÖNÜP ARKAMI GİTTİM"

Olayı anlatırken bazı detayları hatırlamadığını belirten şüpheli Gündüz, "Evine bir iki sefer gelmişliğim var. Zilin üzerinden Aynur Kanbur yazıyordu. Diyafondan 'Paketiniz var' dedim. Açtı. Eskiden görüşmüşlüğümüz vardı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Koşa koşa dışarı çıktım. Olay sonrası silahı yanımda götürdüm. Uzun bir süre çalıştığım dükkan içinde sakladım. Olaydan bir hafta sonra silahımı vapurla Emirgan'dan karşıya geçerken denize attım" dedi.

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

"TESLİM OLACAKTIM AMA ÇOCUKLARIMIN UFAK OLMASI BENİ FRENLEDİ"

Cinayeti neden işledin sorusu üzerine Gündüz, "Ailemde böyle birinin olmaması lazımdı. Ben cinayet işlediğim dönemde bazı programlara giderek dansözlük yapıyordu. Askere gittim. Geldim evlendim. Çocuk oldu hep aksadı. Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi. Bu olayda kimse beni azmettirmedi. Tek başıma yaptım. Ben o gün kapıyı çaldığımda eğer kızı karşıma çıksaydı döner giderdim" diye konuştu.

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Bülent Gündüz ve 2 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Polis, Şişli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı - Son Dakika

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